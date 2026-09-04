Дрони завдали удару по промислових об’єктах у Башкирії: горить важливий завод

Коротко:
- БПЛА атакували Стерлітамак за 1000 км від кордону
- На нафтохімічному заводі після удару спалахнула пожежа
- Під прицілом також опинився військовий завод "Авангард"
Рано вранці в п’ятницю, 4 вересня, безпілотники досягли російської Республіки Башкортостан й атакували місто Стерлітамак, розташоване на відстані понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Під удар БПЛА, ймовірно, потрапив об’єкт нафтохімічної промисловості.
Як пише моніторинговий канал Exilenova+, за попередніми даними, дрони завдали удару по Стерлітамацькому нафтохімічному заводу, після чого на території об’єкта спалахнула пожежа і піднявся дим.
"Місцеві жителі пишуть, що горить Стерлітамакський нафтохімічний завод", - йдеться в повідомленні.
Моніторинговий канал Supernova+ повідомляє, що в Стерлітамаку атаковано федеральне казенне підприємство "Авангард". Основний напрямок діяльності - виробництво вибухових речовин, боєприпасів та спеціалізованої тари в рамках державного оборонного замовлення.
Раніше голова Центру з протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповідав про нафтохімічне підприємство у Стерлітамаку. За його словами, це місто - один із центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ, а сам Стерлітамацький нафтохімічний завод виробляє іонол - присадку до авіаційного палива та мастильних матеріалів для військової техніки.
Крім того, у цьому місті працює низка інших підприємств, що постачають важливі компоненти для авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, пороху та боєприпасів.
Атаки на території Росії - новини
Як писав Главред, у ніч на 4 вересня місто Сочі в Краснодарському краї атакували безпілотники. За попередніми даними, дрони вразили установки протиповітряної оборони росіян, велику нафтобазу та автозаправну станцію.
У ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговельний морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і "прильоти" в Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.
У п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.
У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".
У ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.
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Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
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