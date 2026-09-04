Дрони завдали удару по промислових об’єктах у Башкирії: горить важливий завод

Дрони атакували місто Стерлітамак, розташоване на відстані понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

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Дрони долетіли до Башкортостану / Колаж: Главред, фото: Supernova+

Коротко:

БПЛА атакували Стерлітамак за 1000 км від кордону

На нафтохімічному заводі після удару спалахнула пожежа

Під прицілом також опинився військовий завод "Авангард"

Рано вранці в п’ятницю, 4 вересня, безпілотники досягли російської Республіки Башкортостан й атакували місто Стерлітамак, розташоване на відстані понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Під удар БПЛА, ймовірно, потрапив об’єкт нафтохімічної промисловості.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+, за попередніми даними, дрони завдали удару по Стерлітамацькому нафтохімічному заводу, після чого на території об’єкта спалахнула пожежа і піднявся дим.

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"Місцеві жителі пишуть, що горить Стерлітамакський нафтохімічний завод", - йдеться в повідомленні.

Атака БПЛА на Стерлітамак / Фото: Supernova+

Моніторинговий канал Supernova+ повідомляє, що в Стерлітамаку атаковано федеральне казенне підприємство "Авангард". Основний напрямок діяльності - виробництво вибухових речовин, боєприпасів та спеціалізованої тари в рамках державного оборонного замовлення.

Раніше голова Центру з протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповідав про нафтохімічне підприємство у Стерлітамаку. За його словами, це місто - один із центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ, а сам Стерлітамацький нафтохімічний завод виробляє іонол - присадку до авіаційного палива та мастильних матеріалів для військової техніки.

Крім того, у цьому місті працює низка інших підприємств, що постачають важливі компоненти для авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, пороху та боєприпасів.

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 4 вересня місто Сочі в Краснодарському краї атакували безпілотники. За попередніми даними, дрони вразили установки протиповітряної оборони росіян, велику нафтобазу та автозаправну станцію.

У ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговельний морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і "прильоти" в Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.

У п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

У ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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