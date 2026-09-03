Берлін готує масштабну відповідь Москві: ЗМІ розкрили роль України

Німеччина готує чергове посилення допомоги Україні та посилює заходи проти Росії.

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Берлін готує масштабну відповідь Москві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Німецька влада планує передати Україні ударні безпілотники та ракети для Iris-T

Німеччина значно посилить тиск на РФ на рівні ЄС

Німеччина має намір посилити військову підтримку України на тлі визнання Берліном причетності Росії до інциденту з безпілотниками в аеропорту "Лейпциг/Галле", який стався на початку серпня.

Як пише Der Spiegel з посиланням на власні джерела, німецький уряд готує нові поставки озброєння Україні у вересні.

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За даними видання, йдеться про тисячі ударних безпілотників, а також додаткові ракети для німецьких зенітних комплексів Iris-T. Одночасно Берлін має намір поглибити взаємодію між розвідувальними структурами Німеччини та України.

У урядових колах також обговорюється можливість надання Києву допомоги у визначенні координат російських цілей для проведення контрударів. Таким чином, співпраця двох країн у розвідувальній сфері може вийти на новий рівень.

Водночас Німеччина планує розширити повноваження власних спецслужб. Як очікується, восени Бундестаг розгляне законопроект, який дозволить німецьким розвідувальним органам вживати так звані "активні заходи" для протидії ворожим атакам.

Зокрема, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) зможе в майбутньому отримувати доступ до комп’ютерів і серверів зловмисників та видаляти викрадену інформацію. Крім того, спецслужбам планують надати можливість втручатися в ланцюги поставок, зокрема замінювати окремі компоненти у продукції, призначеній для ворожих держав.

У разі виникнення серйозної загрози співробітники BND зможуть проводити кібероперації проти ІТ-інфраструктури потенційних супротивників. Серед можливих цілей називаються, наприклад, підприємства, що випускають безпілотники, а також лабораторії, пов’язані з виробництвом хімічної зброї. Такі дії можуть використовуватися для зриву або уповільнення відповідного виробництва.

Паралельно Берлін має намір посилювати санкційний тиск на Москву. Окрім раніше оголошених рішень, зокрема закриття генерального консульства Росії в Бонні та "Російського дому" в Берліні, Німеччина виступає за подальше посилення обмежень на рівні Євросоюзу.

Зокрема, німецька влада хоче посилити заходи проти російського "тіньового флоту", запровадити додаткові санкції та посилити правила в’їзду громадян Росії на територію ЄС.

Росія готує новий удар по Європі: експерт розповів подробиці

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов переконаний, що військова провокація Росії проти НАТО відбудеться зі стовідсотковою ймовірністю. На його думку, теракти та диверсії в Європі є частиною єдиного задуму Кремля, спрямованого на розхитування ситуації, створення хаосу та розкол Євросоюзу й НАТО. Однак європейські спецслужби та політики досі недостатньо глибоко оцінюють цю загрозу.

Характеризуючи нинішній стан ситуації з безпекою в Європі, експерт наголосив на відсутності бажання аналізувати дії та методи супротивника:

"Це на сто відсотків вірно. Вважається, що ворога треба знати і необхідно вивчати його постулати, методи та наміри. Але в Європі досі ніхто не хоче цього робити", - підкреслив він в інтерв’ю "Главред".

Жданов зазначає, що гібридна війна РФ проти європейських країн уже йде повним ходом, а під час розслідувань чергових диверсій щоразу виявляється російський слід. Україна продовжує переконувати партнерів, що в разі відсутності перемоги над агресором сьогодні, завтра Росія перенесе бойові дії безпосередньо на територію країн ЄС.

Інцидент із дроном - головне

Як писав "Главред", у ніч на 5 серпня поблизу українського вантажного літака Ан-124 виявили безпілотник із вибухівкою. Після цього роботу аеропорту було тимчасово призупинено.

Пізніше Die Zeit повідомила, що FPV-дрон влучив у найбільш вразливу частину крила літака - у районі розташування паливних баків. Це може свідчити про те, що метою атаки було не просто надіслати попередження, а завдати літаку серйозних пошкоджень.

25 серпня німецькі правоохоронці виявили ще один безпілотник із вибухівкою. Припускається, що він також міг бути пов’язаний з атакою на Ан-124 в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Безпілотник із вибухівкою, виявлений поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, має ознаки, характерні для пристроїв, які використовує російське Головне розвідувальне управління (ГРУ). До такого висновку дійшли американські та німецькі спецслужби в рамках розслідування можливої диверсії.

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Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новічком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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