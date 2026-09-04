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Пономарьов уперше з'явився на публіці з молодою обраницею - як вона виглядає

Христина Трохимчук
4 вересня 2026, 18:01
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Артист презентував свою дебютну книгу у супроводі коханої.
Олександр Пономарьов показав свою кохану
Олександр Пономарьов показав свою кохану / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Ви дізнаєтеся:

  • Олександр Пономарьов вперше з'явився на публіці з коханою
  • Як виглядає обраниця співака

Український співак, а тепер уже й письменник Олександр Пономарьов з'явився на презентації своєї першої книги "30 днів: ШІ-людина". На захід 53-річний артист прийшов разом зі своєю коханою Софією Новіковою, яка на 17 років молодша за нього. Обраниця виконавця засвітилася на відео з події в Instagram.

Презентація книги стала для пари першим офіційним спільним виходом у світ - раніше виконавець вважав за краще не афішувати особисте життя.

відео дня

Для презентації Пономарьов обрав невимушений образ: чорну шкіряну куртку, сорочку вільного крою та штани. У свою чергу, його 36-річна обраниця вразила гостей чорним костюмом із глибоким декольте, крізь яке проглядалася нижня білизна. Дівчина доповнила образ елегантними слінгбеками.

Як виглядає кохана Олександра Пономарьова - праворуч від Павла Зіброва
Як виглядає кохана Олександра Пономарьова - праворуч від Павла Зіброва / скріншот із відео

При цьому Софія намагалася не привертати до себе зайвої уваги. На відео з заходу дівчина потрапила лише в один кадр, перебуваючи в кінці залу в компанії Павла Зіброва та його доньки.

Нагадаємо, у червні 2026 року Олександр Пономарьов вперше перестав приховувати свою кохану. Тоді артист опублікував їхнє перше спільне фото, зроблене в колі близьких друзів.

Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

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Про персону: Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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