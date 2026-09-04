Пономарьов уперше з'явився на публіці з молодою обраницею — як вона виглядає

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- Олександр Пономарьов вперше з'явився на публіці з коханою
- Як виглядає обраниця співака
Український співак, а тепер уже й письменник Олександр Пономарьов з'явився на презентації своєї першої книги "30 днів: ШІ-людина". На захід 53-річний артист прийшов разом зі своєю коханою Софією Новіковою, яка на 17 років молодша за нього. Обраниця виконавця засвітилася на відео з події в Instagram.
Презентація книги стала для пари першим офіційним спільним виходом у світ - раніше виконавець вважав за краще не афішувати особисте життя.
Для презентації Пономарьов обрав невимушений образ: чорну шкіряну куртку, сорочку вільного крою та штани. У свою чергу, його 36-річна обраниця вразила гостей чорним костюмом із глибоким декольте, крізь яке проглядалася нижня білизна. Дівчина доповнила образ елегантними слінгбеками.
При цьому Софія намагалася не привертати до себе зайвої уваги. На відео з заходу дівчина потрапила лише в один кадр, перебуваючи в кінці залу в компанії Павла Зіброва та його доньки.
Нагадаємо, у червні 2026 року Олександр Пономарьов вперше перестав приховувати свою кохану. Тоді артист опублікував їхнє перше спільне фото, зроблене в колі близьких друзів.
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Про персону: Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.
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