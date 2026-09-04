Юлія Саніна публічно звернулася до свого чоловіка, який виїхав з України

Співачка присвятила чоловікові теплий допис, згадавши про їхнє спільне життя.

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Юлія Саніна публічно звернулася до чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

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Валерій Бебко є учасником гурту The Hardkiss та чоловіком Юлії Саніної

Пара разом уже 15 років

Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала рідкісні кадри з чоловіком Валерієм Бебко та публічно привітала його з 15-ю річницею їхнього шлюбу. Фотографіями з особистого архіву співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця присвятила чоловікові теплий допис, згадавши про спільне життя, сім’ю та важливі події, які вони пережили разом.

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"15 років тому ми офіційно стали родиною. Кохаю тебе, мій Валерій Бебко. Дякую за нашу родину, сина, музику, пригоди, випробування… за життя, про яке я мріяла", - написала Саніна.

Валерій Бебко є учасником гурту The Hardkiss і чоловіком Юлії Саніної. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловіча частина колективу, зокрема Бебко, опинилася за кордоном. Музиканти тривалий час публічно не коментували обставини свого виїзду та подальші плани.

Пізніше сама Юлія Саніна побічно підтвердила, що учасники гурту перебувають за межами України. Наприкінці минулого року співачка також розповідала про перспективи повернення The Hardkiss до країни.

За словами артистки, можливість знову виступати в Україні для неї залишається водночас великою мрією та болючою темою.

"Це моя найбільша мрія і найбільший біль водночас… Колись настане день, коли ми зможемо це організувати", - говорила Саніна.

Незважаючи на тривале перебування за кордоном, співачка продовжує публічно говорити про своє бажання повернутися до виступів гурту в Україні.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

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Раніше "Главред" повідомляв, що український гурт "Брати Гадюкіни" оголосив про повернення до активної концертної діяльності. Колектив представить новий склад і свіжий музичний матеріал, а вже цієї осені планує вирушити в гастрольний тур Україною. Перший виступ відбудеться 11 вересня у Львові на фестивалі "Покоління".

Композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверту позицію. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

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Про особу: Юлія Саніна Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (член журі та наставниця), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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