Другий раз у 27 років: відома українська блогерка повідомила про розлучення

Коротко:
- Що сталося з стосунками пари
- Що повідомила сама блогерка
Українська блогерка Анастасія Скальницька повідомила, що вони з чоловіком Богданом прийняли рішення про розлучення.
Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Ми розійшлися. Я дуже вдячна тобі за все, і точно ні про що не шкодую. Окрім найпрекраснішого сина, ми отримали безцінний досвід, багато щастя, труднощів, кохання та поваги. Точно знаю, що ми зустрілися не випадково, і ці стосунки нас змінили. Ти залишаєшся не тільки батьком для Міші, але й дуже близькою мені людиною. Окреме спасибі за те, що зараз ми поводимося як дорослі люди, які поважають одне одного, у яких немає образ, а лише розуміння. Можливо, в якийсь момент усе можна було змінити, але зараз це кінець", - написала вона на своїй сторінці.
Вона повідомила, що ніхто нікому не зраджував і нічого "такого" не сталося.
Вона також додала, що це її друге розлучення за 27 років. Раніше вона була одружена з бізнесменом Дмитром Толпою. Від нього вона виховує доньку.
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Про особу: Анастасія Скальницька
Анастасія Скальницька - українська блогерка, підприємниця та флористка, яка стала відомою після участі в реаліті-шоу "Пара на мільйон" у 2022 році. Починала як флористка в Миколаєві, після чого переїхала до Києва та розвинула власний бренд і бізнес.
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