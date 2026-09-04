Аліну Гросу запідозрили у другій вагітності - співачка зробила зізнання

Артистка прокоментувала знімки, на яких видно її округлий живіт.

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Аліна Гросу - друга вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Що спровокувало чутки про другу вагітність Аліни Гросу

Що відповіла співачка шанувальникам

У мережі з'явилися чутки про те, що українська співачка Аліна Гросу нібито знову чекає на дитину. Приводом для обговорень стало фото виконавиці з ведучою Танею Лі в Instagram, на якому уважні підписники помітили зміни у фігурі зірки.

На знімку Аліна Гросу позує в ніжній білій сукні довжини максі з пишними рукавами, коміром-стійкою та поясом на талії. Наряд прикрашений дрібним делікатним принтом, а романтичний образ доповнює зачіска з піднятим волоссям. Незважаючи на те, що співачка на знімку виглядає, як завжди, стрункою, дехто з фанатів примудрився помітити, що її животик трохи округлився.

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Фото Аліни Гросу викликало чутки про вагітність / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Одна з підписниць написала артистці в особисті повідомлення з прямим запитанням, чи не чекає та на другу дитину. Гросу вирішила не створювати інтриги й відповіла шанувальниці особисто.

Як з’ясувалося, ці кадри були зроблені ще у вересні 2025 року. У той період співачка дійсно перебувала на перших місяцях вагітності сином Марком-Габріелем, проте на даний момент другого поповнення в родині не планується.

Аліна Гросу відповіла на запитання про вагітність / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Фото зроблені у вересні минулого року", - коротко й лаконічно пояснила Аліна.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Аліна Гросу вперше стала мамою, народивши сина від свого чоловіка, особу якого артистка досі вважає за краще приховувати від громадськості.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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