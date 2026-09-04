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Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі

Марія Николишин
4 вересня 2026, 11:42
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Аналітики зафіксували, що Москва свідомо змішує заяви про готовність до діалогу з умовами, на які Київ не зможе пристати.
Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі
Путін хоче приховати небажання брати участь у переговорах / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Кремль знову публічно заговорив про завершення війни
  • Умови Москви для Києва залишилися неприйнятними
  • ISW фіксує навмисну суперечливість формулювань

У Кремлі вкотре заговорили про мир в Україні та нібито "бажання" закінчити війну, але водночас висунули неприйнятні умови і ультиматуми для Києва. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що диктатор Володимир Путін продовжує використовувати суперечливі формулювання щодо можливості досягнення миру в Україні, щоб приховати справжні цілі Москви.

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Зокрема, 3 вересня Путін виступив на Східному економічному форумі і заявив, мовляв, на його думку, є шанс, що Київ і Москва зможуть провести конструктивні мирні переговори. З його слів, лише Росія та Україна можуть зрештою вирішити війну, а от всі інші країни, зокрема США і Китай, підтримують переговорний процес, а не очолюють його.

Однак 1 вересня диктатор говорив, що РФ не може вести переговори безпосередньо з Україною, бо вважає країну "терористичною організацією". Натомість участь США має вирішальне значення в переговорах.

Крім того, міністр закордонних справ Сергій Лавров аналогічно повторив вимоги Кремля, які рівносильні повній капітуляції України, симулюючи готовність до переговорів, висуваючи вимоги, з якими Київ ніколи не зміг би погодитися.

"Путін та високопосадовці Кремля навмисно використовують суперечливі формулювання, щоб приховати справжню природу небажання Москви брати участь у добросовісних переговорах, намагаючись зобразити себе як охочого переговірника. Однак одночасно РФ дотримується своїх максималістських вимог щодо капітуляції України", - наголосили в ISW.

Коли переговори з РФ можуть відновитися

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що пауза у переговорному треці може перерватися у вересні. Мова йде, найімовірніше, про зустріч українських, російських та американський переговірників.

За його словами, Україна сподівається відновити мирні переговори за участі представників США, бо наразі "без них ніяк".

"Ми його (переговорний трек, -ред.), дасть Бог, оживимо трошки. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", - зауважив він.

Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія та Україна повинні припинити "цю дурну війну", а США хочуть мати добрі відносини з обома країнами.

Представник РФ при ООН Василь Небензя говорив, що Росія готова продовжувати війну проти України, якщо Київ не визнає окуповані території та не погодиться на вимоги Москви.

Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що його країна готова посилити координацію з іншими державами та шукати шляхи політичного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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