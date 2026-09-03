Представники Трампа відвідають Київ та Москву: Зеленський розкрив деталі

Зеленський провів нараду з українською переговорною командою, яка координує роботу з представниками президента США.

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Представники Трампа відвідають Київ і Москву / Колаж: Главред, фото: ОП

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Американська сторона підтвердила проведення зустрічей у Києві та в Москві

Атака на завод "Кока-Кола" під Києвом - це чіткий сигнал Америці

Спецпредставники президента США Дональда Трампа найближчими днями можуть вирушити до Києва та Москви. Українська сторона вже готується до зустрічей із представниками американського президента, а між Києвом і Вашингтоном тривають постійні контакти щодо можливого візиту та його порядку денного.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

відео дня

За його словами, попередні дати візиту вже визначені, а американська сторона підтвердила проведення зустрічей як у Києві, так і в Москві.

Зеленський розповів, що провів нараду з українською переговорною командою, яка координує роботу з представниками президента США.

"Фактично 24/7 ми з ними на зв’язку і зараз готуємося до зустрічей. Є попередні дати", - зазначив глава держави.

Президент повідомив, що Київ розраховує прийняти представників американської сторони вже найближчими днями. При цьому, за його словами, Вашингтон підтвердив плани провести зустрічі в обох столицях - українській та російській.

"Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка й надалі залишалася активною", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна готова до змістовного діалогу з американськими представниками на відповідному рівні.

Атака на завод "Кока-Кола" під Києвом - це чіткий сигнал Америці

Тим часом 3 вересня російські війська завдали удару безпілотником по заводу "Кока-Кола" у Київській області, додав Зеленський.

Президент заявив, що Росія продовжує використовувати зброю проти цивільної інфраструктури, намагаючись порушити нормальне життя населення та завдати шкоди українській економіці.

"Сьогодні росіяни своїм дроном завдали удару по заводу "Кока-Кола". Вже "Кока-Кола" для них такий ворог, що вони спалюють його "Шахедами". Чіткий російський сигнал Америці", - сказав Зеленський.

Глава держави окремо наголосив, що російська сторона, на його думку, не могла не розуміти, який саме об’єкт стає ціллю атаки, оскільки йдеться про підприємство американської компанії.

Дивіться заяву Зеленського

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Коли можуть поновитися переговори

Переговори між Україною та Росією можуть поновитися вже у вересні. Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив виданню "Новости.LIVE", що Київ розраховує "оживити" переговорний трек, який зараз перебуває на паузі.

За його словами, найближчим часом можуть відбутися нові події, пов’язані з дипломатичним процесом. Буданов не виключив проведення зустрічі української та російської делегацій.

"Ми його (переговорний трек - Главред), дай Боже, трохи пожвавимо. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї шанованої людини. Далі ще будуть події", - зазначив Буданов.

Водночас, за словами глави ОП, у новому раунді переговорів має бути присутня американська сторона. Таким чином, потенційний формат передбачає участь представників України, Росії та США.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував провести тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського для припинення війни.

Раніше стало відомо, що США запропонували Росії 28-пунктний мирний план президента Дональда Трампа для завершення війни проти України.

Напередодні повідомлялося, що на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір заявити про готовність Анкари стати переговорним майданчиком для сторін.

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що найближчим часом мирні зусилля щодо припинення війни РФ проти України можуть отримати новий імпульс. За його словами, зараз формуються умови для повернення до активної політико-дипломатичної фази переговорного процесу.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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