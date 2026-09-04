На Одещині співробітник ТЦК збив автомобілем 2-річну дитину та втік

Інцидент стався в Одеській області. Щодо водія ведуть два кримінальні провадження.

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Інцидент із ТЦК стався в Одеській області / Колаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Коротко:

Працівник РТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика

Водій залишив місце ДТП, дитина потрапила до лікарні

Поліція розслідує інцидент

В Одеській області працівник РТЦК та СП наїхав автомобілем на хлопчика віком два з половиною роки, після чого залишив місце події. Інцидент стався 3 вересня під час мобілізаційних заходів в одному із сіл Балтської громади. Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.

За попередніми даними, працівник РТЦК та СП, який проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика віком два з половиною роки, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.

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Дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

В Одеській області сталася ДТП за участю РТЦК / Фото: od.npu.gov.ua

Слідчі встановлюють обставини події / Фото: od.npu.gov.ua

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тілесні ушкодження) та ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Водія затримують у процесуальному порядку.

"Розслідування триває. Встановлюються всі обставини ДТП", - йдеться в повідомленні поліції.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Інциденти з ТЦК - новини

Як писав Главред, Одеський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку після появи в соцмережах відео сутички чоловіка у військовій формі з підлітком.

У Львові ввечері 21 серпня під час перевірки військово-реєстраційних документів чоловік смертельно поранив військовослужбовця ТЦК.

2 серпня в Одесі сталася стрілянина під час проведення заходів з мобілізації. На вулиці Космонавтів, 77 невідомий чоловік відкрив вогонь у бік військових територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

8 липня під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію у Львові сталася сутичка: люди перевернули службовий автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування.

26 червня в Харкові під час заходів з оповіщення невідомий чоловік з ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Двоє військових отримали поранення. Одному з них зробили операцію. Іншого, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати не вдалося - військовий помер від численних ножових поранень.

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