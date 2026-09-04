Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Україна блокує небо над Росією: скільки авіакомпаній уже скоротили рейси

Віталій Кірсанов
4 вересня 2026, 11:04
google news Підпишіться
на нас в Google
Раніше Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для польотів
Україна планує закрити повітряний простір Росії
Україна планує закрити повітряний простір Росії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, російські ЗМІ

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Росія ризикує втратити цивільний повітряний простір
  • Як безпілотники ЗСУ блокують аеропорти РФ
  • Що відповів Кремль на слова Зеленського

Україна різко розширює операцію з блокування повітряного простору Росії, прагнучи довести тимчасові закриття аеропортів до повної зупинки цивільних рейсів у європейській частині країни-агресора. Президент Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для польотів, а українські військові підтверджують перехід від точкових попереджень до системного тиску на авіагалузь РФ.

"Главред" з’ясував , як Україна планує закрити повітряний простір Росії та які наслідки це може мати для Кремля.

відео дня

Як Україна планує закрити повітряний простір Росії

Видання The Wall Street Journal описує механізм, який українська сторона називає операцією "Килим": безпілотники курсують поблизу російських аеропортів, змушуючи диспетчерів призупиняти зльоти та посадки. За даними видання, за цими діями стоїть розрахунок перетворити тимчасові обмеження на фактичне припинення авіасполучення. Представник Південного командування Збройних сил України Сергій Братчук пояснив виданню, у чому полягає принципова відмінність нинішнього етапу кампанії від попередніх місяців.

"Це вже не просто повторення окремих, спорадичних повідомлень про надзвичайні ситуації; це перехід до постійного тиску, спрямованого на паралізацію цивільного повітряного руху в європейській частині Російської Федерації", - сказав Братчук.

Київ при цьому наголошує, що не має наміру атакувати пасажирські літаки та обіцяє уникати жертв серед мирного населення. Західні країни припинили пряме авіасполучення з Росією ще після початку вторгнення, тоді як перевізники з Близького Сходу та Азії продовжують літати до країни, користуючись відсутністю конкурентів із США та Європи.

Скільки безпілотників з’явилося над Росією в серпні

Поки Київ формулює стратегію словами, статистика вже фіксує її ефект у цифрах. За даними компанії Osprey Flight Solutions, що спеціалізується на авіаційній безпеці, у серпні кількість українських дронів, які перетнули кордон відкритого для цивільної авіації російського повітряного простору, сягнула рекордних 16 тисяч. У середньому через загрозу безпілотників щодня тимчасово закривалося 32 російських аеропорти, включаючи аеропорти в районах Москви та Санкт-Петербурга.

Головний спеціаліст з розвідки компанії Osprey Flight Solutions Метт Борі вважає, що така інтенсивність польотів різко підвищує ризики для цивільної авіації. За його оцінкою, регулярні спроби російської ППО перехоплювати безпілотники, зокрема за допомогою підміни GPS-сигналів, створюють хаотичну та важкопрогнозовану ситуацію в повітрі.

"Ситуація в повітряному просторі стає дедалі складнішою. Ймовірно, це лише питання часу, коли, згідно зі статистикою, у цій зоні конфлікту та навколо неї відбудеться ще одна катастрофічна подія. Суть у тому, що якщо ви робите те, що робить Росія, це призводить до збиття літаків", - сказав Борі.

Які авіакомпанії вже скорочують польоти до Росії

Тривожні прогнози аналітиків знаходять підтвердження у рішеннях самих перевізників. Ще наприкінці червня ізраїльська національна авіакомпанія El Al призупинила рейси між Тель-Авівом і Москвою, посилаючись на атаки українських безпілотників. У квітні індійська Air India змінила маршрут із Сан-Франциско до Делі, додавши дозаправку в Сеулі замість прольоту над територією Росії, а частина інших перевізників залучає приватні охоронні компанії для планування безпечних маршрутів і висот польоту.

Турецька авіакомпанія Pegasus після заяв Зеленського скасувала частину рейсів до Росії, пояснивши це технічними та експлуатаційними причинами. Наступного дня аналогічне рішення ухвалила еміратська Flydubai, представники якої уточнили формулювання в офіційній заяві.

"Коригуємо розклад і маршрути польотів у зв’язку зі зміною ситуації в регіоні", - йдеться в заяві Flydubai.

Аналітична платформа Flightradar24 зафіксувала, що з 1 вересня внутрішні та міжнародні перевізники скасовують у середньому 86 рейсів на день, про що повідомляє WSJ.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, пише Вікіпедія.

Які наслідки пророкує Олександр Мусієнко у зв’язку із закриттям повітряного простору над Росією

Якщо західні аналітики оцінюють ризики для польотів, то українські військові експерти формулюють цілі кампанії в економічних категоріях. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко в коментарі "24 Каналу" розповів про конкретні стратегічні цілі операції з блокування повітряного простору над Росією. За його словами, першим ключовим компонентом має стати повне припинення польотів іноземних перевізників до аеропортів країни-агресора.

"Необхідно домогтися того, щоб іноземні перевізники, наприклад, такі компанії, як Turkish Airlines або Emirates з Об’єднаних Арабських Еміратів, не здійснювали перельоти до Росії та не виконували міжнародні рейси. Тоді для представників так званих російських еліт буде перекрито шлях для вильоту з Росії до теплих країн або в будь-які інші регіони", - зазначив Мусієнко.

Другим наслідком військовослужбовець назвав фінансовий крах провідних російських авіакомпаній, насамперед "Аерофлоту", який уже роками тримається на державних дотаціях.

"Необхідно довести таку компанію, як "Аерофлот", до банкрутства, тому що вона й так уже систематично перебуває на державних російських дотаціях. Прибутку як такого вона не генерує через обмеження на перельоти. До того ж у них серйозні проблеми з літаками через необхідність ремонту, а запчастини перебувають у дефіциті через введені санкції", - підкреслив Мусієнко.

На думку експерта, перетворення "Аерофлоту" на збиткову структуру спровокує колапс усієї системоутворюючої авіаційної галузі Росії.

Про особу: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Як Кремль відреагував на попередження Зеленського про закриття повітряного простору

Поки в Києві говорять про стратегію, у Москві воліють публічно применшувати масштаб проблеми. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що окрему нараду щодо ситуації в авіагалузі після заяв глави України Володимира Зеленського проводити не планується. Про це він розповів у коментарі російським ЗМІ.

"Ні. Для цього зараз немає жодної необхідності", - сказав Пєсков.

Раніше диктатор Володимир Путін назвав застереження Зеленського щодо цивільних літаків у російському небі "заявою про державний тероризм" і наголосив, що Москва знайде спосіб відповісти у разі спроби Києва втілити ці погрози.

Закриття повітряного простору над РФ - головне

Як писав Главред, 1 вересня Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страхові компанії, що Україна у відповідь на російські удари по цивільній інфраструктурі має намір посилити атаки безпілотниками по території РФ.

Київ також офіційно поінформував Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) про небезпеку повітряного простору Росії.

Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво кілька ночей поспіль призупиняли роботу після попереджень Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. 2 вересня Росавіація повідомляла про введення тимчасових обмежень на прийом і випуск повітряних суден.

Інші новини:

Про особу: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Шереметьево Володимир Путін новини України новини України та світу війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Віткофф і Кушнер бояться їхати до Києва, візит опинився під питанням - ЗМІ

Віткофф і Кушнер бояться їхати до Києва, візит опинився під питанням - ЗМІ

13:17Політика
Росія завдала удару по Жулянах, дрон влучив у літак у Києві: що відомо

Росія завдала удару по Жулянах, дрон влучив у літак у Києві: що відомо

11:59Україна
Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі

Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі

11:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Як сказати українською "заблуждєніє": є кілька влучних варіантів

Як сказати українською "заблуждєніє": є кілька влучних варіантів

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Бєлень показала важливу подію для родини

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Бєлень показала важливу подію для родини

Тест на уважність: потрібно знайти число 58 серед 56 за 7 секунд

Тест на уважність: потрібно знайти число 58 серед 56 за 7 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Останні новини

13:21

Скандал дійшов до президента: петиція щодо Потапа набрала 25 тисяч підписів

13:17

Віткофф і Кушнер бояться їхати до Києва, візит опинився під питанням - ЗМІ

12:49

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про коханняВідео

12:38

Як позбутися ос на ділянці: розкрито головний секрет виноградарівВідео

12:29

Новий стрибок цін на пальне: на скільки можуть подорожчати бензин і дизель

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:23

"Караоке на майдані" переносить зйомки: нова зустріч із глядачами відбудеться 12 вересня в Житомирі

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 5 вересня: Козлам — зайнятість, Тиграм — чуйність

11:59

Росія завдала удару по Жулянах, дрон влучив у літак у Києві: що відомо

11:55

На базі "Дії" запустять додаток з інформацією про ракети та БПЛА — Корецький

Реклама
11:42

Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі

11:29

На Одещині співробітник ТЦК збив автомобілем 2-річну дитину та втік

11:04

Україна блокує небо над Росією: скільки авіакомпаній уже скоротили рейси

10:55

Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

10:53

"Плачу, як скажена": Анна Саліванчук у сльозах розповіла про проблемиВідео

10:09

Тарілки знову будуть як нові: один засіб прибере навіть старі подряпиниВідео

10:06

"З вірою у майбутнє": канал 1+1 Україна оголосив ім’я третього тренера "Голосу країни-14"

09:56

"Декрет, пауза": Вітвіцька зробила заяву про повернення на екрани після пологів

09:55

"Це питання виживання": Україна майже вичерпала запаси ракет для Patriot – Politico

09:39

Нова купюра номіналом 2000 грн уже в обігу: чи слід українцям очікувати інфляції

09:13

РФ готує новий наступ з півночі: в ISW сказали, яка область під загрозою

Реклама
08:33

Дрони завдали удару по промислових об’єктах у Башкирії: горить важливий завод

08:24

Нова загроза для НАТО з Білорусі: Тихановська попередила про плани РФ

08:10

Навіщо Кремлю знадобилися "вибори": Ейдман про те, як Путін готує велику виставуПогляд

07:25

Росія атакувала Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та автомобілі

06:57

Сочі атакували дрони: під ударом — нафтобаза "Лукойла", АЗС та ППО росіян

05:33

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

05:09

Старий пеньок зникне сам без лопати: чим його потрібно посипати у вересніВідео

04:26

Як правильно мити руки після нарізання цибулі, щоб позбутися неприємного запаху

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

03:20

Від кришталю до скляних блоків: які "бабусині" тренди в інтер’єрі знову в моді

02:36

Жирний наліт на шафках зникне миттєво: допоможе простий продукт із кухні

02:05

Кому судилося прожити 100 років: вчені вразили феноменальним відкриттям

01:05

Перестрілка бійців СБУ та ГУР: Зеленський ухвалив жорстке рішенняВідео

00:00

"Потрібно бити та бити": експерт про ризик знищення РФ мостів у Києві

03 вересня, четвер
23:21

Гроші самі йдуть до них: названо найбагатші знаки зодіаку

23:04

Плита засяє як нова: геніальний трюк з оцтом та апельсиновою цедроюВідео

22:52

В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться

22:42

Російський актор добровільно пішов вбивати українців

22:17

Бабусин спосіб для душової кабіни: як позбутися вапняного нальотуВідео

21:57

Багато влучань, робота зупинена: деталі прильотів по об’єктах "Нафтогазу"

Реклама
21:09

Для чого поляки обв'язують терку пергаментом: дивне, але геніальне рішенняВідео

21:07

Представники Трампа відвідають Київ та Москву: Зеленський розкрив деталіВідео

21:01

Про простий трюк зі зливом знають не всі: розкрито секрет із пластиковою пляшкоюВідео

20:06

Гарячим обідом і не пахне: у Чернівцях скандал через шкільне харчування

20:05

Прощальний бій Усика: де і з ким українець може завершити кар'єру

19:29

У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

19:14

Кубинець феєрично виконав пісню Віктора Павліка на шоу "Україна має талант": зал встав

19:12

Чому 4 вересня не варто вступати в суперечки з сусідами: яке церковне свято

19:10

Путін видав себе заявою щодо Сум: Тишкевич розкрив плани КремляПогляд

19:05

Порошок більше не потрібен: розкрито несподівано простий спосіб пранняВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти