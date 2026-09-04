Україна блокує небо над Росією: скільки авіакомпаній уже скоротили рейси

Раніше Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для польотів

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Україна планує закрити повітряний простір Росії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, російські ЗМІ

Ви дізнаєтеся:

Чому Росія ризикує втратити цивільний повітряний простір

Як безпілотники ЗСУ блокують аеропорти РФ

Що відповів Кремль на слова Зеленського

Україна різко розширює операцію з блокування повітряного простору Росії, прагнучи довести тимчасові закриття аеропортів до повної зупинки цивільних рейсів у європейській частині країни-агресора. Президент Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для польотів, а українські військові підтверджують перехід від точкових попереджень до системного тиску на авіагалузь РФ.

"Главред" з’ясував , як Україна планує закрити повітряний простір Росії та які наслідки це може мати для Кремля.

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Як Україна планує закрити повітряний простір Росії

Видання The Wall Street Journal описує механізм, який українська сторона називає операцією "Килим": безпілотники курсують поблизу російських аеропортів, змушуючи диспетчерів призупиняти зльоти та посадки. За даними видання, за цими діями стоїть розрахунок перетворити тимчасові обмеження на фактичне припинення авіасполучення. Представник Південного командування Збройних сил України Сергій Братчук пояснив виданню, у чому полягає принципова відмінність нинішнього етапу кампанії від попередніх місяців.

"Це вже не просто повторення окремих, спорадичних повідомлень про надзвичайні ситуації; це перехід до постійного тиску, спрямованого на паралізацію цивільного повітряного руху в європейській частині Російської Федерації", - сказав Братчук.

Київ при цьому наголошує, що не має наміру атакувати пасажирські літаки та обіцяє уникати жертв серед мирного населення. Західні країни припинили пряме авіасполучення з Росією ще після початку вторгнення, тоді як перевізники з Близького Сходу та Азії продовжують літати до країни, користуючись відсутністю конкурентів із США та Європи.

Скільки безпілотників з’явилося над Росією в серпні

Поки Київ формулює стратегію словами, статистика вже фіксує її ефект у цифрах. За даними компанії Osprey Flight Solutions, що спеціалізується на авіаційній безпеці, у серпні кількість українських дронів, які перетнули кордон відкритого для цивільної авіації російського повітряного простору, сягнула рекордних 16 тисяч. У середньому через загрозу безпілотників щодня тимчасово закривалося 32 російських аеропорти, включаючи аеропорти в районах Москви та Санкт-Петербурга.

Головний спеціаліст з розвідки компанії Osprey Flight Solutions Метт Борі вважає, що така інтенсивність польотів різко підвищує ризики для цивільної авіації. За його оцінкою, регулярні спроби російської ППО перехоплювати безпілотники, зокрема за допомогою підміни GPS-сигналів, створюють хаотичну та важкопрогнозовану ситуацію в повітрі.

"Ситуація в повітряному просторі стає дедалі складнішою. Ймовірно, це лише питання часу, коли, згідно зі статистикою, у цій зоні конфлікту та навколо неї відбудеться ще одна катастрофічна подія. Суть у тому, що якщо ви робите те, що робить Росія, це призводить до збиття літаків", - сказав Борі.

Які авіакомпанії вже скорочують польоти до Росії

Тривожні прогнози аналітиків знаходять підтвердження у рішеннях самих перевізників. Ще наприкінці червня ізраїльська національна авіакомпанія El Al призупинила рейси між Тель-Авівом і Москвою, посилаючись на атаки українських безпілотників. У квітні індійська Air India змінила маршрут із Сан-Франциско до Делі, додавши дозаправку в Сеулі замість прольоту над територією Росії, а частина інших перевізників залучає приватні охоронні компанії для планування безпечних маршрутів і висот польоту.

Турецька авіакомпанія Pegasus після заяв Зеленського скасувала частину рейсів до Росії, пояснивши це технічними та експлуатаційними причинами. Наступного дня аналогічне рішення ухвалила еміратська Flydubai, представники якої уточнили формулювання в офіційній заяві.

"Коригуємо розклад і маршрути польотів у зв’язку зі зміною ситуації в регіоні", - йдеться в заяві Flydubai.

Аналітична платформа Flightradar24 зафіксувала, що з 1 вересня внутрішні та міжнародні перевізники скасовують у середньому 86 рейсів на день, про що повідомляє WSJ.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, пише Вікіпедія.

Які наслідки пророкує Олександр Мусієнко у зв’язку із закриттям повітряного простору над Росією

Якщо західні аналітики оцінюють ризики для польотів, то українські військові експерти формулюють цілі кампанії в економічних категоріях. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко в коментарі "24 Каналу" розповів про конкретні стратегічні цілі операції з блокування повітряного простору над Росією. За його словами, першим ключовим компонентом має стати повне припинення польотів іноземних перевізників до аеропортів країни-агресора.

"Необхідно домогтися того, щоб іноземні перевізники, наприклад, такі компанії, як Turkish Airlines або Emirates з Об’єднаних Арабських Еміратів, не здійснювали перельоти до Росії та не виконували міжнародні рейси. Тоді для представників так званих російських еліт буде перекрито шлях для вильоту з Росії до теплих країн або в будь-які інші регіони", - зазначив Мусієнко.

Другим наслідком військовослужбовець назвав фінансовий крах провідних російських авіакомпаній, насамперед "Аерофлоту", який уже роками тримається на державних дотаціях.

"Необхідно довести таку компанію, як "Аерофлот", до банкрутства, тому що вона й так уже систематично перебуває на державних російських дотаціях. Прибутку як такого вона не генерує через обмеження на перельоти. До того ж у них серйозні проблеми з літаками через необхідність ремонту, а запчастини перебувають у дефіциті через введені санкції", - підкреслив Мусієнко.

На думку експерта, перетворення "Аерофлоту" на збиткову структуру спровокує колапс усієї системоутворюючої авіаційної галузі Росії.

Про особу: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Як Кремль відреагував на попередження Зеленського про закриття повітряного простору

Поки в Києві говорять про стратегію, у Москві воліють публічно применшувати масштаб проблеми. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що окрему нараду щодо ситуації в авіагалузі після заяв глави України Володимира Зеленського проводити не планується. Про це він розповів у коментарі російським ЗМІ.

"Ні. Для цього зараз немає жодної необхідності", - сказав Пєсков.

Раніше диктатор Володимир Путін назвав застереження Зеленського щодо цивільних літаків у російському небі "заявою про державний тероризм" і наголосив, що Москва знайде спосіб відповісти у разі спроби Києва втілити ці погрози.

Закриття повітряного простору над РФ - головне

Як писав Главред, 1 вересня Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страхові компанії, що Україна у відповідь на російські удари по цивільній інфраструктурі має намір посилити атаки безпілотниками по території РФ.

Київ також офіційно поінформував Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) про небезпеку повітряного простору Росії.

Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво кілька ночей поспіль призупиняли роботу після попереджень Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. 2 вересня Росавіація повідомляла про введення тимчасових обмежень на прийом і випуск повітряних суден.

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Про особу: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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