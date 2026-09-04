Новий виклик для України: 'Флеш' розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink

Одна станція Пересвет-М придушує сигнал у зоні 5 на 5 кілометрів, а її вартість доходить до 1,2 млн доларів.

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"Флеш" розповів, чи стануть Starlink неефективними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сергій Флеш/facebook

Коротко:

РФ створила проєкт "Пересвет-М" для глушіння Starlink

Одна точка РЕБ закриває зону 5 на 5 кілометрів

Вартість однієї системи - від $1 до $1,2 млн

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РФ створила проєкт "Пересвет-М" і ще кілька рішень, які пригнічують сигнал супутників Starlink, і вже розгорнула таке обладнання в Криму, на інших окупованих територіях та біля критичних для армії обʼєктів. Про це в інтервʼю DOU розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Ключова особливість цієї тактики в тому, що удар наноситься не по обладнанню на землі, а по орбітальному апарату - росіяни цілять у той бік лінії звʼязку, який відповідає за проходження даних угору.

"У Starlink є два канали: Uplink і Downlink. Uplink – це сигнал, який іде від термінала вгору до супутника. Downlink – канал, яким сигнал із супутника спускається вниз до термінала. Росіяни ставлять перешкоду на канал Uplink – тобто заважають супутнику SpaceX чути термінали на Землі. Ця перешкода спрямована на супутник і за потужністю сильніша за сигнал самого термінала. Через це супутник, пролітаючи над територією, чує тільки перешкоду, а не сам термінал", - сказав Бескрестнов.

За словами радника, технологічно це доволі примітивний засіб радіоелектронної боротьби, який працює над точкою свого розміщення і формує "мертву" ділянку приблизно 5 на 5 кілометрів. Протидіяти такому підходу, за його оцінкою, неможливо.

Причина масового розгортання таких станцій - українська розвідка та ураження цілей у глибині окупованих територій.

"Коли ми почали атакувати росіян, використовуючи Starlink-термінали для розвідки, вони почали ставити РЕБ, щоб захищати власну інфраструктуру. Зараз таких точок багато, вони швидко масштабуються: закривають Крим та інші окуповані території, ставлять системи біля трас, біля ППО, біля складів – щоб ми не могли вести розвідку через Starlink", - зазначив експерт.

Мільйон доларів за один квадрат

Попри швидке масштабування, суцільної завіси в росіян не вийде - і причина суто економічна.

"Треба розуміти масштаб: якщо одна точка закриває 20 квадратних кілометрів, щоб перекрити все, потрібно дуже багато таких точок. А ці системи РЕБ коштують не дешево – приблизно від мільйона до мільйона і двохсот тисяч доларів за одну точку. Тобто росіяни вкладають гігантські гроші в побудову такого РЕБ, і повністю закрити все не вийде – для цього потрібні надто великі інвестиції", - пояснив Бескрестнов.

Водночас наявних ресурсів РФ достатньо, щоб прикрити найцінніше. Під таким "куполом" опиняються склади, військово-морські бази, кораблі й катери, військові частини, радіолокаційні станції та позиції протиповітряної оборони. Радник не виключає, що згодом росіяни візьмуться і за логістичні маршрути.

Мережа "Рассвет" як наступний виклик

Ставку на глушіння в Москві зробили після серії ударів по її тилах, а окремою проблемою для Києва стане поява в РФ власної супутникової системи.

"Цим вони ускладнять нам атаки… Вони побачили, якого колапсу ми завдали їм діпстрайками, який логістичний локдаун їм влаштували, – і в них була, по суті, лише одна відповідь: розгортати РЕБ, який блокує роботу Starlink. І коли в росіян запрацює повноцінна мережа "Рассвет", їхній аналог Starlink, нам потрібно буде мати аналогічний РЕБ. Це виклик для нас, і часу не так багато", - наголосив Бескрестнов.

Starlink / Інфографіка: Главред

РФ готує власний аналог Starlink

Главред писав, що за словами фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росії потрібно від 12 до 15 вильотів ракетоносія "Союз-2.1б", щоб сформувати на орбіті базове угруповання супутників мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink, який окупанти планують задіяти у війні проти України.

Обидва попередні пуски в межах цієї програми РФ провела з космодрому "Плесецьк", використовуючи "Союз-2.1б" як носій. Теоретично Москва має ще два майданчики для виведення апаратів на орбіту - "Байконур" і "Східний".

Використання Україною Starlink - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що раніше Ілон Маск відмовлявся дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink для наведення ударів по цілях на території.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти отримати згоду Ілона Маска на розширення можливостей використання системи супутникового зв’язку Starlink.

Раніше стало відомо, що у 2026 році Україна отримала перший за три роки відчутний територіальний зсув - і стався він після того, як російські війська втратили доступ до тисяч терміналів Starlink, які використовували для координації дій на фронті.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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