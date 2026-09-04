Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Новий виклик для України: "Флеш" розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink

Дар'я Пшеничник
4 вересня 2026, 16:23
google news Підпишіться
на нас в Google
Одна станція Пересвет-М придушує сигнал у зоні 5 на 5 кілометрів, а її вартість доходить до 1,2 млн доларів.
Новий виклик для України: 'Флеш' розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink
"Флеш" розповів, чи стануть Starlink неефективними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сергій Флеш/facebook

Коротко:

  • РФ створила проєкт "Пересвет-М" для глушіння Starlink
  • Одна точка РЕБ закриває зону 5 на 5 кілометрів
  • Вартість однієї системи - від $1 до $1,2 млн

відео дня

РФ створила проєкт "Пересвет-М" і ще кілька рішень, які пригнічують сигнал супутників Starlink, і вже розгорнула таке обладнання в Криму, на інших окупованих територіях та біля критичних для армії обʼєктів. Про це в інтервʼю DOU розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Ключова особливість цієї тактики в тому, що удар наноситься не по обладнанню на землі, а по орбітальному апарату - росіяни цілять у той бік лінії звʼязку, який відповідає за проходження даних угору.

"У Starlink є два канали: Uplink і Downlink. Uplink – це сигнал, який іде від термінала вгору до супутника. Downlink – канал, яким сигнал із супутника спускається вниз до термінала. Росіяни ставлять перешкоду на канал Uplink – тобто заважають супутнику SpaceX чути термінали на Землі. Ця перешкода спрямована на супутник і за потужністю сильніша за сигнал самого термінала. Через це супутник, пролітаючи над територією, чує тільки перешкоду, а не сам термінал", - сказав Бескрестнов.

За словами радника, технологічно це доволі примітивний засіб радіоелектронної боротьби, який працює над точкою свого розміщення і формує "мертву" ділянку приблизно 5 на 5 кілометрів. Протидіяти такому підходу, за його оцінкою, неможливо.

Причина масового розгортання таких станцій - українська розвідка та ураження цілей у глибині окупованих територій.

"Коли ми почали атакувати росіян, використовуючи Starlink-термінали для розвідки, вони почали ставити РЕБ, щоб захищати власну інфраструктуру. Зараз таких точок багато, вони швидко масштабуються: закривають Крим та інші окуповані території, ставлять системи біля трас, біля ППО, біля складів – щоб ми не могли вести розвідку через Starlink", - зазначив експерт.

Мільйон доларів за один квадрат

Попри швидке масштабування, суцільної завіси в росіян не вийде - і причина суто економічна.

"Треба розуміти масштаб: якщо одна точка закриває 20 квадратних кілометрів, щоб перекрити все, потрібно дуже багато таких точок. А ці системи РЕБ коштують не дешево – приблизно від мільйона до мільйона і двохсот тисяч доларів за одну точку. Тобто росіяни вкладають гігантські гроші в побудову такого РЕБ, і повністю закрити все не вийде – для цього потрібні надто великі інвестиції", - пояснив Бескрестнов.

Водночас наявних ресурсів РФ достатньо, щоб прикрити найцінніше. Під таким "куполом" опиняються склади, військово-морські бази, кораблі й катери, військові частини, радіолокаційні станції та позиції протиповітряної оборони. Радник не виключає, що згодом росіяни візьмуться і за логістичні маршрути.

Мережа "Рассвет" як наступний виклик

Ставку на глушіння в Москві зробили після серії ударів по її тилах, а окремою проблемою для Києва стане поява в РФ власної супутникової системи.

"Цим вони ускладнять нам атаки… Вони побачили, якого колапсу ми завдали їм діпстрайками, який логістичний локдаун їм влаштували, – і в них була, по суті, лише одна відповідь: розгортати РЕБ, який блокує роботу Starlink. І коли в росіян запрацює повноцінна мережа "Рассвет", їхній аналог Starlink, нам потрібно буде мати аналогічний РЕБ. Це виклик для нас, і часу не так багато", - наголосив Бескрестнов.

Новий виклик для України: 'Флеш' розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink
Starlink / Інфографіка: Главред

РФ готує власний аналог Starlink

Главред писав, що за словами фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росії потрібно від 12 до 15 вильотів ракетоносія "Союз-2.1б", щоб сформувати на орбіті базове угруповання супутників мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink, який окупанти планують задіяти у війні проти України.

Обидва попередні пуски в межах цієї програми РФ провела з космодрому "Плесецьк", використовуючи "Союз-2.1б" як носій. Теоретично Москва має ще два майданчики для виведення апаратів на орбіту - "Байконур" і "Східний".

Використання Україною Starlink - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що раніше Ілон Маск відмовлявся дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink для наведення ударів по цілях на території.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти отримати згоду Ілона Маска на розширення можливостей використання системи супутникового зв’язку Starlink.

Раніше стало відомо, що у 2026 році Україна отримала перший за три роки відчутний територіальний зсув - і стався він після того, як російські війська втратили доступ до тисяч терміналів Starlink, які використовували для координації дій на фронті.

Вас може зацікавити:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
зброя Росія війна Росії та України Starlink Мадяр
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

17:33Світ
Коли почнеться режим припинення вогню у війні з Росією - Буданов зробив заяву

Коли почнеться режим припинення вогню у війні з Росією - Буданов зробив заяву

16:28Війна
Новий виклик для України: "Флеш" розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink

Новий виклик для України: "Флеш" розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink

16:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Жирний наліт на шафках зникне миттєво: допоможе простий продукт із кухні

Жирний наліт на шафках зникне миттєво: допоможе простий продукт із кухні

Останні новини

18:01

Пономарьов уперше з'явився на публіці з молодою обраницею — як вона виглядає

17:42

Тільки не в смітник: для чого хитрі господині кладуть винні пробки у вазониВідео

17:36

Головний оберіг осені: яку рослину треба занести в дім у вересні

17:33

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

17:26

Три знаки зодіаку виявляться серед головних щасливчиків тижня - хто вони

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
17:23

"Шлях довжиною в три роки": син Віктора Павліка заговорив попри діагнозВідео

16:55

Другий раз у 27 років: відома українська блогерка повідомила про розлучення

16:31

"Вийшла заміж": таємне весілля Lida Lee та Даніеля Салема розсекретили в мережі

16:28

Коли почнеться режим припинення вогню у війні з Росією - Буданов зробив заяву

Реклама
16:23

Новий виклик для України: "Флеш" розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink

16:20

Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва, є поранені: що відомо

16:10

Мінус один: помер пропагандист "Росії 24", близький друг Соловйова

16:02

Чому 5 вересня не можна ходити у старому вбранні: яке церковне свято

16:01

Долар та євро різко обвалилися: новий курс валют на 7 вересня

15:40

"Немає сумнівів": коли Росія припинить терор Києва дронами, названо терміни

15:40

Як правильно носити широкі джинси: стилістка назвала 4 важливі умовиВідео

15:05

Юлія Саніна публічно звернулася до свого чоловіка, який виїхав з України

14:49

Гороскоп на завтра, 5 вересня: Ракам - здивування, Левам - стрес

14:17

Аліну Гросу запідозрили у другій вагітності - співачка зробила зізнання

14:10

Одна звичка на парковці "вбиває" колеса авто: що не варто робити водіямВідео

Реклама
13:56

"Чуваки, всьо чотко!": "Брати Гадюкіни" повертаються на велику сцену

13:21

Скандал дійшов до президента: петиція щодо Потапа набрала 25 тисяч підписів

13:17

Віткофф і Кушнер бояться їхати до Києва, візит опинився під питанням - ЗМІ

12:49

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про коханняВідео

12:38

Як позбутися ос на ділянці: розкрито головний секрет виноградарівВідео

12:29

Новий стрибок цін на пальне: на скільки можуть подорожчати бензин і дизель

12:23

"Караоке на майдані" переносить зйомки: нова зустріч із глядачами відбудеться 12 вересня в Житомирі

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 5 вересня: Козлам — зайнятість, Тиграм — чуйність

11:59

Росія завдала удару по Жулянах, дрон влучив у літак у Києві: що відомо

11:55

На базі "Дії" запустять додаток з інформацією про ракети та БПЛА — Корецький

11:42

Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі

11:29

На Одещині співробітник ТЦК збив автомобілем 2-річну дитину та втік

11:04

Україна блокує небо над Росією: скільки авіакомпаній уже скоротили рейси

10:55

Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

10:53

"Плачу, як скажена": Анна Саліванчук у сльозах розповіла про проблемиВідео

10:09

Тарілки знову будуть як нові: один засіб прибере навіть старі подряпиниВідео

10:06

"З вірою у майбутнє": канал 1+1 Україна оголосив ім’я третього тренера "Голосу країни-14"

09:56

"Декрет, пауза": Вітвіцька зробила заяву про повернення на екрани після пологів

09:55

"Це питання виживання": Україна майже вичерпала запаси ракет для Patriot – Politico

09:39

Нова купюра номіналом 2000 грн уже в обігу: чи слід українцям очікувати інфляції

Реклама
09:13

РФ готує новий наступ з півночі: в ISW сказали, яка область під загрозою

08:33

Дрони завдали удару по промислових об’єктах у Башкирії: горить важливий завод

08:24

Нова загроза для НАТО з Білорусі: Тихановська попередила про плани РФ

08:10

Навіщо Кремлю знадобилися "вибори": Ейдман про те, як Путін готує велику виставуПогляд

07:25

Росія атакувала Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та автомобілі

06:57

Сочі атакували дрони: під ударом — нафтобаза "Лукойла", АЗС та ППО росіян

05:33

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

05:09

Старий пеньок зникне сам без лопати: чим його потрібно посипати у вересніВідео

04:26

Як правильно мити руки після нарізання цибулі, щоб позбутися неприємного запаху

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти