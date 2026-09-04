"Декрет, пауза": Вітвіцька зробила заяву про повернення на екрани після пологів

Відома українська телеведуча, яка перебуває на останніх термінах вагітності, поділилася своїми думками щодо декрету.

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Соломія Вітвіцька - вагітність і пологи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Чого побоюється Соломія Вітвіцька перед народженням первістка

Плани телеведучої щодо кар'єри після пологів

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка незабаром вперше стане мамою, відверто розповіла про свої страхи та роздуми щодо повернення до роботи після пологів. Своїми переживаннями журналістка поділилася в інтерв’ю виданню Dytyna.

Вітвіцька присвятила телебаченню понад 20 років. Зірка зізналася, що після новини про вагітність її, як і багатьох інших жінок, охопила хвиля тривоги щодо своєї затребуваності на ринку праці. Вона вважає, що жінок досі сприймають не за кваліфікацією, а з огляду на можливість їхнього "випадання" з кар’єрного життя.

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Соломія Вітвицька - коли повернеться на екрани / фото: instagram.com, Соломія Вітвицька

"Парадокс у тому, що деякі роботодавці сприймають жінку не як фахівця, а як „ризик": декрет, перерва, діти… Але вагітність не стирає мій професійний досвід", - відверто висловилася Соломія.

Незважаючи на те, що телеведуча перебуває на фінішній прямій перед народженням малюка, вона закликала суспільство та роботодавців позбуватися застарілих стереотипів. Сама ж Соломія досі не знає, як складеться її кар’єра після пологів.

Соломія Вітвіцька - пологи / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Я не стаю менш професійною через те, що в моєму житті з’являється дитина. Кар’єра - це не пряма лінія. У ній бувають паузи, зміни, нові початки. І жоден із цих етапів не скасовує того, що жінка вміє й знає. Я вагітна у 46. І не знаю, якою буде моя кар'єра через рік", - підсумувала Вітвіцька.

Зараз телеведуча вже перебуває на 38-му тижні вагітності й готується народити в будь-який момент. Знаменитість поділилася з шанувальниками, що вже відчуває тренувальні перейми й готується до зустрічі з малюком.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Про особу: Соломія Вітвицька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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