Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У РФ розстріляли генерала ВКС РФ, який наказав бити по "Охматдиту" - росЗМІ

Руслана Заклінська
3 вересня 2026, 17:33
google news Підпишіться
на нас в Google
У Саратовській області Росії скоєно замах на генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича.
У РФ розстріляли генерала ВКС РФ, який наказав бити по 'Охматдиту' - росЗМІ
Мкола Варпахович, наслідуки удару РФ по "Охматдиту" / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот з відео

Головне:

  • У РФ скоїли замах на генерала Миколу Варпаховича
  • Він перебуває у критичному стані
  • Варпахович командує 22-ю бомбардувальною дивізією РФ

У Саратовській області Росії 3 вересня підстрелили генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича. Військовий країни-агресора отримав тяжкі поранення та перебуває у критичному стані. Про це повідомили російські Telegram-канали ASTRA, MASH та росЗМІ ТАСС з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Напад стався близько 7:00 у селищі Пробудження Енгельського району Саратовської області. За інформацією російського Telegram-каналу MASH, невідомий під'їхав до приватного будинку на мотоциклі та відкрив вогонь по військовому.

відео дня

Повідомляється, що дві кулі влучили в потерпілого. Водій генерала також дістав поранення, однак зміг втекти, сховатися, а згодом повернувся та викликав швидку допомогу.

Російські ЗМІ пишуть, що Варпаховичу вилучили кулі в лікарні та наразі його готують до транспортування спецбортом до Москви. Нападника поки не затримали.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом замаху на життя військовослужбовця.

Хто такий Микола Варпахович

Варпахович командує 22-ю важкою бомбардувальною авіаційною дивізією дальньої авіації ВКС РФ. До складу дивізії входять екіпажі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Село Пробудження в Саратовській області, де стався напад, за даними ASTRA, вказане як одна з адрес російського генерала.

31 серпня СБУ заочно повідомила про підозру двом російським військовим посадовцям, яких українська спецслужба пов’язує з ракетними ударами по журналістах Reuters на Донеччині та дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Одним із фігурантів справи є Микола Варпахович. За даними слідства, саме він віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року.

Тоді, за даними СБУ, підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації РФ атакували медзаклад крилатою ракетою Х-101, запущеною з бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

СБУ також пов’язує російського генерала з ракетними ударами дальньої авіації РФ по Умані.

Ліквідація російських військових - новини за темою

Нагадаємо, російські ЗМІ інформували про підрив автомобіля Даміра Давидова, начальника ГРАУ. Вибух стався в підмосковній Балашисі 9 червня.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

Як раніше повідомляв Главред, видання "Цензор.НЕТ" повідомило про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова в Донецьку. Під автомобілем був закладений вибуховий пристрій.

Читайте також:

Про джерело: ТАСС

ТАСС (Телеграфне агентство Радянського Союзу) - найбільше державне інформаційне агентство країни-агресора Росії, повністю підконтрольне Кремлю.

Було засноване в 1904 році (під різними назвами). Повна назва: Інформаційне агентство Росії ТАСС.

Штаб-квартира знаходиться в Москві.

ТАСС є ключовим рупором офіційної позиції Кремля. Агентство поширює офіційні заяви російської влади; формує державну інформаційну повістку; бере активну участь в інформаційній війні проти України та Заходу; систематично публікує пропагандистські матеріали та дезінформацію.

ТАСС включено до санкційних списків ЄС, США, Великої Британії, Канади, України та низки інших країн.

Агентство розглядається як інструмент державної пропаганди РФ. Його матеріали не вважаються незалежним джерелом інформації.

Незалежні міжнародні організації та медіаексперти відзначають систематичне спотворення фактів; подачу інформації виключно в інтересах Кремля; маніпулятивні формулювання та пропагандистські наративи; поширення фейків і непідтверджених даних, особливо на тему війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

19:29Війна
В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

18:51Економіка
РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

18:30Фронт
Реклама

Популярне

Більше
В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Останні новини

19:29

У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

19:14

Кубинець феєрично виконав пісню Віктора Павлика на шоу "Україна має талант": зал встав

19:12

Чому 4 вересня не варто вступати в суперечки з сусідами: яке церковне свято

19:10

Путін видав себе заявою щодо Сум: Тишкевич розкрив плани КремляПогляд

19:05

Порошок більше не потрібен: розкрито несподівано простий спосіб пранняВідео

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
19:03

1+1 media відзначила партнерів на щорічній церемонії Pluses Partners Awards 2026

18:56

Гральний бізнес з російським слідом: журналісти показали як "Даймонд Пей" вивела з України мільярди

18:55

Добре наодинці з собою: люди з чотирма датами особливо цінують свободу

18:51

В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

Реклама
18:43

Рушники миттєво стануть як нові: простий домашній секрет без хіміїВідео

18:30

Дівчина купила куртку в секонд-хенді й знайшла в кишені те, що її здивувалоВідео

18:30

РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

18:11

"Клацання сталося": Каменських розповіла про зміни в образі свого життя

18:06

Досвідчені господині посипають віник сіллю перед сном: для чого

17:56

Чи потрібно українцям запастись продуктами на місяць вперед - в уряді зробили заяву

17:52

"Мандрівник у часі" показав Землю у 2028 році: куди зникли люди

17:37

"Спочивай з миром": Меган Маркл зробила заяву після важкої втрати

17:36

"Заборонений простір": що насправді означає слово "гарем" та чому фільми обманюютьВідео

17:33

У РФ розстріляли генерала ВКС РФ, який наказав бити по "Охматдиту" - росЗМІ

17:25

Лілії віддячать пишним цвітінням: що обовʼязково потрібно зробити у вересні

Реклама
17:15

Берлін готує масштабну відповідь Москві: ЗМІ розкрили роль України

17:07

Нова дівчина Цимбалюка пройшлася по учасницям "Холостяка": "Прийшли за славою"

17:02

Старий гараж приносить тисячі доларів: дівчина знайшла вигідне рішення

16:45

Як сказати українською "ізвєсть": більшість досі говорить неправильно

16:36

Стиліст розповіла, як носити літній одяг восени: 5 модних лайфхаківВідео

16:29

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ атакує місто реактивними дронами, що відомо

16:27

Як сказати українською "заблуждєніє": є кілька влучних варіантів

16:20

Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

16:17

"Слідкуйте за новинами": Сибіга натякнув на активізацію мирного процесу

16:01

Прорив на кілометри: ЗСУ зачистили велику ділянку фронту на Харківщині

15:52

Чи може Україна закрити небо над Росією: названо єдиний сценарій і терміни

15:51

Значно підросли: як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси

15:50

Дівчина показала, як позбутися нальоту за 3 хвилини: знадобиться лише одна річВідео

15:49

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Бєлень показала важливу подію для родиниВідео

15:42

Долар і євро раптово полетіли вгору: зʼявився новий курс валют на 4 вересня

15:41

Україна уразила судно забезпечення NEFRIT в тилу РФ - ВМС

15:25

100-річна жінка щовечора їсть одну й ту саму вечерю: допомагає не старітиВідео

15:22

Плодові мушки зникнуть з кухні миттєво: шеф-кухар розкрив простий домашній трюк

14:54

На Київстар ТБ вже доступний до перегляду Original-серіал "Відважна дівчина"

14:52

City One Development відкриває продаж квартир в останніх будинках "Новопечерських Липок"

Реклама
14:51

Не "ти молодець": як правильно хвалити дитину, поширені помилки батьків

14:31

Їй було 33 роки: померла популярна актриса Діснея

14:20

Тест на уважність: потрібно знайти число 58 серед 56 за 7 секунд

14:15

Забудьте про жир і запахи: навіщо варити лимон і додавати оцетВідео

14:07

Україну накриє похолодання з дощами: до яких позначок знизиться температура

13:49

Російський десантний катер БК-16 підбили у Севастополі - Генштаб

13:44

"Дякую": Ступка показався в обіймах молодшої на 35 років коханої

13:34

Будівельники випадково розкопали "золоте місто": 22 тисячі мішків зі скарбами

13:18

Чотири бур’яни можуть швидко захопити ділянку: як їх позбутисяВідео

13:07

Городники радять розсипати попіл по грядках восени: результат здивує

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти