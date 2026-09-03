У РФ розстріляли генерала ВКС РФ, який наказав бити по 'Охматдиту' - росЗМІ

У Саратовській області Росії скоєно замах на генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича.

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Мкола Варпахович, наслідуки удару РФ по "Охматдиту" / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот з відео

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У РФ скоїли замах на генерала Миколу Варпаховича

Він перебуває у критичному стані

Варпахович командує 22-ю бомбардувальною дивізією РФ

У Саратовській області Росії 3 вересня підстрелили генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича. Військовий країни-агресора отримав тяжкі поранення та перебуває у критичному стані. Про це повідомили російські Telegram-канали ASTRA, MASH та росЗМІ ТАСС з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Напад стався близько 7:00 у селищі Пробудження Енгельського району Саратовської області. За інформацією російського Telegram-каналу MASH, невідомий під'їхав до приватного будинку на мотоциклі та відкрив вогонь по військовому.

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Повідомляється, що дві кулі влучили в потерпілого. Водій генерала також дістав поранення, однак зміг втекти, сховатися, а згодом повернувся та викликав швидку допомогу.

Російські ЗМІ пишуть, що Варпаховичу вилучили кулі в лікарні та наразі його готують до транспортування спецбортом до Москви. Нападника поки не затримали.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом замаху на життя військовослужбовця.

Хто такий Микола Варпахович

Варпахович командує 22-ю важкою бомбардувальною авіаційною дивізією дальньої авіації ВКС РФ. До складу дивізії входять екіпажі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Село Пробудження в Саратовській області, де стався напад, за даними ASTRA, вказане як одна з адрес російського генерала.

31 серпня СБУ заочно повідомила про підозру двом російським військовим посадовцям, яких українська спецслужба пов’язує з ракетними ударами по журналістах Reuters на Донеччині та дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Одним із фігурантів справи є Микола Варпахович. За даними слідства, саме він віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року.

Тоді, за даними СБУ, підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації РФ атакували медзаклад крилатою ракетою Х-101, запущеною з бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

СБУ також пов’язує російського генерала з ракетними ударами дальньої авіації РФ по Умані.

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Нагадаємо, російські ЗМІ інформували про підрив автомобіля Даміра Давидова, начальника ГРАУ. Вибух стався в підмосковній Балашисі 9 червня.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

Як раніше повідомляв Главред, видання "Цензор.НЕТ" повідомило про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова в Донецьку. Під автомобілем був закладений вибуховий пристрій.

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