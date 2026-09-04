Коротко:
- Що сталося з пропагандистом
- З ким він був пов'язаний
У терористичній Росії помер ведучий найбрехливішого телеканалу "Росія 24" Олексій Вишневецький.
Як пишуть російські пропагандисти, він займався газетами, телебаченням, документальними фільмами, програмами "Сегоднячко" та "Честный детектив", а також пропагандистськими каналами "Росія 1" і "Росія-24".
За словами терориста й російського ведучого Володимира Соловйова, вони дружили. "Ми дружили, напевно, років 40. І виходить, що 15 років він був моїм заступником. Спочатку п’ять років у службі документальних фільмів ВГТРК, а тепер ось майже 10 років, принаймні дев’ять, у Спілці журналістів Росії. Він, звісно, став дуже-дуже відомим, таким шанованим, - зазначив Соловйов.
Повідомляється, що пропагандист помер у віці 61 року від інфаркту.
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