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Мінус один: помер пропагандист "Росії 24", близький друг Соловйова

Олена Кюпелі
4 вересня 2026, 16:10
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У терористичній Росії повідомили про смерть одного з пропагандистів.
Помер російський пропагандист
Помер російський пропагандист / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

  • Що сталося з пропагандистом
  • З ким він був пов'язаний

У терористичній Росії помер ведучий найбрехливішого телеканалу "Росія 24" Олексій Вишневецький.

Як пишуть російські пропагандисти, він займався газетами, телебаченням, документальними фільмами, програмами "Сегоднячко" та "Честный детектив", а також пропагандистськими каналами "Росія 1" і "Росія-24".

відео дня
Помер російський пропагандист
Помер російський пропагандист / Фото "Москва 24"

За словами терориста й російського ведучого Володимира Соловйова, вони дружили. "Ми дружили, напевно, років 40. І виходить, що 15 років він був моїм заступником. Спочатку п’ять років у службі документальних фільмів ВГТРК, а тепер ось майже 10 років, принаймні дев’ять, у Спілці журналістів Росії. Він, звісно, став дуже-дуже відомим, таким шанованим, - зазначив Соловйов.

Повідомляється, що пропагандист помер у віці 61 року від інфаркту.

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