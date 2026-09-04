"Плачу, як скажена": Анна Саліванчук у сльозах розповіла про проблеми

Українська актриса розповіла, як важко поєднувати роботу та виховання синів.

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Анна Саліванчук розплакалася / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саліванчук

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З якими побутовими та моральними труднощами стикається актриса

Відома українська актриса Анна Саліванчук відверто розповіла про труднощі виховання двох дітей без чоловіка. У своєму Instagram артистка зізналася, що розплакалася прямо за кермом, відчувши повне емоційне виснаження.

За словами Анни, вона безперервно працює, щоб забезпечити синів, через що у неї зовсім не залишається часу на відпочинок. Масла у вогонь підливають і постійні російські атаки, через які знаменитість втратила сон і спокій.

відео дня

Анна Саліванчук записала емоційне відео / скрін з відео

"Як легко жінку вивести із себе. Я їду в машині, слухаю пісні і плачу, як скажена. А знаєте чому? Тому що у жінки робота не закінчується ніколи! Вона працює 24/7 все своє життя. Коли вона на роботі, думає про роботу, коли приходить дому – як нагодувати дітей, відвезти по гуртках, як вчасно забрати з укриття. І навіть, коли діти лягають спати, жінка не може заснути. Вона думає, у що завтра їх вдягнути, чи буде тривога цілу ніч..." - емоційно поділилася актриса.

Останньою краплею для Саліванчук стала банальна побутова проблема - вона не змогла налаштувати батьківський контроль на телефоні дитини. Коли навіть у спеціалізованому магазині їй не змогли допомогти, у зірки не витримали нерви.

Анна Саліванчук - діти / фото: instagram.com, Анна Саліванчук

"Мені так стало себе шкода. У мене вже просто немає сил. Я тримаюся, думаю, як всі з нас. Усі мами мене зрозуміють. У мене просто вже немає сили бути красивою. Цей телефон – остання крапля. Коли знову діти в тривозі, треба забрати їх з укриття. У мене репетиція, купа справ, зйомки. Як із цим можна впоратися самій? Я думаю, що в кожної жінки, яка виховує дітей сама, немає більше сил", - звернулася до підписниць Анна.

Анна Саліванчук - особисте життя

Нагадаємо, Анна Саліванчук була одружена з продюсером і народним депутатом України Олександром Божковим. Пара одружилася та повінчалася у 2015 році, проживши разом близько восьми років. У шлюбі у них народилося двоє синів - Гліб (2015 року народження) та Микита (народився у вересні 2020 року). Навесні 2024 року актриса офіційно оголосила про розлучення, зазначивши, що їхні стосунки вичерпали себе, а вони самі з часом стали надто різними людьми.

Анна Саліванчук / інфографіка: Главред

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Про персону: Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук – українська актриса театру та кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

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