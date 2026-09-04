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На базі "Дії" запустять додаток з інформацією про ракети та БПЛА - Корецький

Віталій Кірсанов
4 вересня 2026, 11:55
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Новий додаток має стати єдиним офіційним джерелом інформації про актуальні повітряні загрози.
На базі
На базі "Дії" запустять додаток з інформацією про ракети та БПЛА / колаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, ain.ua

Коротко:

  • Громадян у "Дії" інформуватимуть про наближення дронів і ракет
  • Корецький не повідомив, коли саме новий додаток стане доступним

В Україні планують розробити окремий державний додаток на базі сервісу "Дія". Воно надаватиме користувачам інформацію про повітряні тривоги, а також попереджатиме про переміщення безпілотників і ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, новий додаток має стати єдиним офіційним джерелом інформації про актуальні повітряні загрози. Зокрема, громадян інформуватимуть про наближення дронів і ракет.

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"На базі "Дії" буде створено державний додаток про повітряні тривоги, про небезпеку, про переміщення "Шахедів", дронів, ракет. Це дозволить сформувати єдине інформаційне поле щодо актуальних загроз та отримувати інформацію безпосередньо з першоджерела - від уряду", - заявив Корецький.

При цьому глава уряду поки що не повідомив, коли саме новий додаток стане доступним для користувачів. Не розкрито також технічні особливості його роботи та принцип надання інформації про переміщення повітряних цілей.

Як працюватиме нова система оголошення тривог - коментар експерта

Повітряні тривоги в Україні хочуть розділити на кілька рівнів, щоб масштаб обмежень для населення та бізнесу відповідав реальній небезпеці. Нова система також має дозволити точніше визначати територію, для якої існує загроза. Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський у коментарі "Главреду".

Запропонований підхід передбачає відмову від однакового режиму реагування на потенційний ризик і безпосередню небезпеку. Це, за словами економіста, могло б скоротити втрати для міської економіки та надати підприємствам більше можливостей для організації роботи.

"Має бути кілька рівнів тривоги, більш локалізоване оголошення тривоги. Наприклад, умовно червоний рівень, коли існує безпосередня загроза. А якщо один БПЛА кружляє над Київським водосховищем, а в Києві триває тривога півгодини - це очевидна ситуація умовно жовтого рівня, коли має лунати сигнал: увага, стежте за повідомленнями", - пояснює Вишлинський.

Окремим елементом системи може стати її оперативне коригування залежно від зміни напрямку руху безпілотника. У такому випадку попередження для конкретної території посилювалося б у міру наближення загрози.

"Щоб ви могли вчасно сховатися, якщо він рухається в напрямку місця, де ви перебуваєте, має бути вже, відповідно, червоний рівень тривоги", - зазначає Вишлинський.

Повітряні тривоги в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський наголошував на економічних наслідках повітряних тривог для столиці та країни. За словами експерта, тривоги в Києві впливають на бізнес і ВВП України.

Депутатка Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла про підготовку двох нових режимів оголошення повітряної тривоги для Києва. За її словами, жовтий і червоний режими матимуть різні наслідки для роботи установ і транспорту.

В Україні запровадять два рівні повітряної тривоги, які визначатимуть порядок роботи бізнесу, установ та транспорту залежно від характеру загрози. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атак дронів, а червоний - у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Про особу: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

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