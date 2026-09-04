Віткофф і Кушнер бояться їхати до Києва, візит опинився під питанням - ЗМІ

Сторони вже обговорюють альтернативні варіанти зустрічі, хоча офіційно поїздку ніхто не скасовував.

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Візит Віткоффа і Кушнера до Києва під питанням / колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Візит Віткоффа і Кушнера до Києва опинився під питанням

Спецпосланець побоюється поїздки через атаки на столицю

Візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера до Києва, запланований на 5-6 вересня, опинився під питанням. Віткофф почав побоюватися поїздки до української столиці на тлі тривалої серії російських атак. Про це пише видання Kyiv Independent.

Зазначається, що початковий маршрут передбачав відвідування одразу двох столиць - Москви і Києва - вже цими вихідними. Після того як американський представник висловив сумніви, переговорні сторони перейшли до опрацювання інших сценаріїв зустрічі.

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Співрозмовник видання пов'язує зміну планів не тільки з обстрілами, а й із позицією Кремля щодо самого формату поїздки.

"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до настроїв росіян", - заявило джерело видання.

Паралельно, за словами джерела, американському представнику надходять сигнали про ризики перебування в Києві. Офіційного рішення про скасування візиту наразі немає.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Віткофф і Кушнер планували прилетіти в Україну літаком

Народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що країга-агресор Росія нібито завдала удару дроном по літаку в аеропорту Жуляни. Це сталося на тлі можливого візиту американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

За його словами, на етапі узгодження візиту американська сторона розглядала варіант прильоту саме літаком до Борисполя, хоча й мала певні сумніви щодо такого маршруту.

"І ось кілька хвилин тому росіяни завдали удару дроном по літаку в Жулянах. Тому, найімовірніше, Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва в неділю", - написав Гончаренко.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що спецпредставники президента США Дональда Трампа найближчими днями можуть вирушити до Києва та Москви. Українська сторона вже готується до зустрічей із представниками американського президента, а між Києвом і Вашингтоном тривають постійні контакти щодо можливого візиту та його порядку денного.

Також відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч американського лідера Дональда Трампа, кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського для припинення війни.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США. Він поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де успіхи Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари.

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Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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