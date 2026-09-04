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"Чуваки, всьо чотко!": "Брати Гадюкіни" повертаються на велику сцену

Віталій Кірсанов
4 вересня 2026, 13:56
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Учасники гурту "Брати Гадюкіни" повідомили шанувальникам про майбутній концерт.
"Брати Гадюкіни" повертаються на велику сцену / колаж: Главред, фото: facebook.com/gady.tribute2011, instagram.com/bratygadiukiny

Коротко:

  • Гурт "Брати Гадюкіни" розпочинає новий етап своєї історії"
  • "Брати Гадюкіни" отримали звання "Національна легенда України"

Український гурт "Брати Гадюкіни" оголосив про повернення до активної концертної діяльності. Колектив представить новий склад та свіжий музичний матеріал, а вже цієї осені планує вирушити в гастрольний тур Україною. Перший виступ відбудеться 11 вересня у Львові на фестивалі "Покоління".

Про відновлення роботи музиканти розповіли на своїх сторінках у соціальних мережах. Учасники гурту повідомили шанувальникам про майбутній концерт і супроводили оголошення фразою: "Чуваки, всьо чотко!".

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Музиканти зазначають, що гурт розпочинає новий етап своєї історії, зберігаючи характерне для нього поєднання різних музичних напрямків - від панку, блюзу, реггі та фанку до рок-н-ролу та фолку.

"Іронічні тексти, абсолютна свобода бути собою, творчі паузи, повернення та велика втрата Сергія "Кузі" Кузьмінського - після всього цього група продовжує свій шлях і сьогодні відкриває нову сторінку своєї історії", - йдеться в повідомленні колективу.

Хто увійшов до нового складу

Після смерті фронтмена Сергія Кузьмінського це вже другий випадок, коли "Брати Гадюкіни" повертаються до повноцінної творчої та концертної діяльності. Вперше колектив відновив діяльність у 2014 році. Тоді музиканти також повернулися до концертів і випустили альбом Made in Ukraine.

Тепер склад гурту знову зазнав змін. До колективу приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Дунець.

При цьому у складі залишаються Павло Крахмальов, Ігор Мельничук та Андрій Скачко-Кудасов.

Під час львівського концерту шанувальники зможуть почути найвідоміші композиції гурту, багато з яких стали справжніми хітами ще в 1990-х. До програми увійшли "Файне місто Тернопіль", "Наркомани на городі", "Ми - хлопці з Бандерштадта", "Карпати програли у футбол", "Зірочка моя", "Арівідерчі", "Рома", "Було не кохати" та інші пісні.

"Брати Гадюкіни" отримали звання "Національна легенда України"

Нещодавно колектив був відзначений державною нагородою "Національна легенда України". Посмертно нагороду присудили Сергію "Кузі" Кузьмінському, а також її отримали Ігор Мельничук, Павло Крахмальов і Михайло Лундін.

Під час церемонії вручення Ігор Мельничук передав Володимиру Зеленському книгу Юрія Рокецького "Все чітко: Сергій Кузьмінський та "Брати Гадюкіни", присвячену історії гурту та його легендарному фронтмену.

Історія колективу незабаром може отримати й екранне продовження. На 2027 рік заплановано вихід повнометражного фільму, створеного за мотивами цієї книги. Проєкт став одним із переможців конкурсу "Тисячолітня".

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Раніше Главред повідомляв, що Соломія Вітвіцька поділилася своїми переживаннями щодо кар'єри після народження дитини. Телеведуча відверто зізналася, що зіткнулася зі страхом втратити затребуваність у професії, який часто відчувають жінки під час очікування первістка.

Композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

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Про гурт: "Брати Гадюкіни"

"Брати Гадюкіни" - культова українська рок-група, створена 1988 року у Львові. Вони стали першопрохідцями українського рок-н-ролу та однією з найвпливовіших команд на стику епох.

Їхня музика - це унікальний коктейль із панк-року, блюзу, рок-н-ролу, реггі та фанку. Головна фішка "Гадів" - іронічні, сатиричні та жартівливі тексти, щедро приправлені місцевим галицьким діалектом (гваром) і міським сленгом.

Незмінним фронтменом, автором більшості пісень та обличчям гурту був Сергій "Кузя" Кузьмінський. У 2009 році він помер від важкої хвороби (рак горла).

"Брати Гадюкіни" стали практично єдиним суто україномовним рок-гуртом, який зміг пробитися на центральне телебачення СРСР - їх особисто запрошувала Алла Пугачова на свої "Різдвяні зустрічі".

У 2028 році колектив відсвяткує 40-річчя з дня заснування.

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