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РФ готує новий наступ з півночі: в ISW сказали, яка область під загрозою

Марія Николишин
4 вересня 2026, 09:13
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Кремль може нарощувати сили біля кордону з Білоруссю та проводити підготовку до наступу.
РФ готує новий наступ з півночі: в ISW сказали, яка область під загрозою
Можлива підготовка Росії до удару по Чернігівщині / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Ключові тези:

  • РФ може створювати привід для нарощування сил на кордоні
  • Кремль формує інформаційний фон навколо Чернігівщини
  • ISW не фіксує ознак неминучого наступу на півночі

Країна-агресор Росія може створювати інформаційні умови для майбутньої військової операції проти Чернігівської області з півночі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви російських силовиків, які через агентство ТАСС повідомили про нібито активізацію розвідувальної діяльності українських військ у прикордонних районах Чернігівщини із застосуванням західних безпілотників.

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"Кремль може використати такі твердження для виправдання нарощування російської військової присутності вздовж українсько-білоруського кордону, підготовки потенційного удару по Чернігівській області або навіть часткової мобілізації", - йдеться у звіті.

Аналітики також додають, що ISW не має конкретних доказів того, що Росія зараз готується до неминучого наступу на півночі України.

На їхню думку, російська влада може заздалегідь формувати потрібний інформаційний фон, звинувачуючи Україну в нібито активізації біля кордону.

Росія готує наступ на Київ і Чернігів

Заступник глави Офісу президента України Павло Паліса говорив, що Росія готує кілька сценаріїв нового наступу в напрямку Києва та Чернігова.

За його словами, українська сторона отримала дані розвідки про те, що російське військово-політичне керівництво розглядає можливість проведення нової операції на півночі України.

"Відповідно, Генеральним штабом Збройних Сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам. На даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках ми не бачимо", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські військові та пропагандистські ресурси заявляли про нібито змикання "Вовчанського котла" після повідомлень про захоплення кількох населених пунктів. У 16-му армійському корпусі ЗСУ назвали ці твердження інформаційною кампанією РФ та заявили, що втрат позицій на своїй ділянці оборони не допустили.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г 2-го корпусу НГУ "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним у Харківській області.

Також відомо, що окупаційна армія країни-агресора Росія на Кінбурнській косі опинилася у пастці. Російські солдати там відрізані від постачання.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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