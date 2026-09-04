Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

Синоптик наголосив, що у суботу очікується переважання антициклонального характеру погоди.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні на вихідних

Де прогнозуються дощі та грози

Погода в Україні на вихідних, 5 та 6 вересня, буде переважно теплою та навіть спекотною, але в деяких регіонах можливі дощі, грози та поривчастий вітер. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови у наступні дві доби будуть характеризуватись підвищеною мінливістю.

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"У неділю на територію нашої країни пошириться вплив циклону та його атмосферних фронтів із північного заходу Європи. У зв’язку з цим, в низці регіонів пройдуть дощі різної інтенсивності та посилиться вітер західного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Погода 5 вересня

У суботу в західних регіонах країни очікується погода без істотних опадів. Лише у районі Полісся місцями пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря в нічний час становитиме +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У північній частині України очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується +9…+14 градусів, вдень +23…+28 градусів.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +12…+17 градусів, вдень +25…+30 градусів.

У південних регіонах України, а також у Криму прогнозується переважно сонячна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градусів.

У східній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

Погода 5 вересня / фото: meteoprog

Погода 6 вересня

У неділю в західній частині України під впливом атмосферного фронту місцями пройдуть дощі, не виключені також слабкі грози. Вітер західного напрямку, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У північних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень можлива гроза. Температура повітря в нічний час очікується в межах +13...+18 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У центральних регіонах країни вночі без опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +15…+20 градусів, вдень +26…+32 градуси.

У південній половині країни та на Кримському півострові переважатиме спекотна та суха погода, лише ввечері на Одещині та Миколаївщині пройдуть дощі, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 градус, вдень +29…+34 градуси.

У східних областях вночі та вдень опадів не передбачається, ввечері місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря в нічний час очікується +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

Погода 6 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що погода в Україні 4 вересня буде комфортною. Температура повітря протягом дня коливатиметься в середньому в межах +22...+25 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що ближче до вихідних погода стане більш нестійкою під впливом циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу Європи. Часом посилюватиметься вітер, а температурний фон поступово знизиться на 4-7 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру говорили, що середня місячна температура повітря у вересні прогнозується у межах +11…+18 градусів, що близько до норми.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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