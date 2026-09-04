Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

Юрій Берендій
4 вересня 2026, 18:39оновлено 4 вересня, 19:12
google news Підпишіться
на нас в Google
Наведення "Шахеда" на будівлю СБУ могло відбуватися через агента РФ поруч із ціллю. Експерт назвав можливу схему атаки та її деталі.
Удар по будівлі СБУ в Києві - "Флеш" назвав можливу схему атаки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • "Флеш" назвав удар по СБУ спланованою операцією
  • Російський агент міг увімкнути ретранслятор поблизу Києва
  • Зеленський заявив про підготовку відповіді

Російський ударний дрон, який атакував будівлю СБУ в центрі Києва, міг отримувати онлайн-наведення від агента, що перебував поблизу. За попередньою оцінкою, для цього міг використовуватися невеликий радіоретранслятор із доступом до Інтернету. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

відео дня

За його словами, атака була не випадковою, а мала ознаки заздалегідь підготовленої операції. Ключовим елементом могла бути присутність російського агента безпосередньо в районі цілі.

"Моя особиста думка: "Шахед" керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік ( до 5 км) на короткий період під час атаки. Такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака", - зазначив Бескрестнов.

Допис Сергія Бескрестнова
Допис Сергія Бескрестнова / Скріншот

Окремо "Флеш" звернув увагу на ситуацію в повітрі під час атаки. За його словами, одночасно з цим дроном інших "Шахедів" у небі не було, що, на його думку, виключає можливість традиційного управління через ланцюг ретрансляції з території РФ.

"Інших "Шахедів" у цей час у повітрі не було. Тому управління за ланцюжком з РФ не можливо", - наголосив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

У СБУ підтвердили, що безпілотник був спрямований на конкретний об'єкт. При цьому росіяни намагалися вразити не просто будівлю, а приміщення керівника української спецслужби.

"Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли - очільник СБУ не зазнав ушкоджень", - повідомили у пресслужбі СБУ.

Після атаки Служба безпеки заявила про намір відновити пошкоджену будівлю та посилити операційну протидію російській агентурі.

"Що стосується пошкодженої будівлі - вона обовʼязково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари - ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", - заявили у пресслужбі СБУ.

Президент Володимир Зеленський після доповіді голови СБУ Олександра Поклада повідомив, що українська сторона вже визначила параметри майбутньої відповіді на російські удари.

"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат. Слава Україні!" - заявив Зеленський.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Коли Росія припинить терор Києва

Росія може продовжувати денні атаки реактивними безпілотниками по Києву ще кілька тижнів, однак нинішня інтенсивність ударів не збережеться надовго. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE.

"Це нова реальність, до якої треба звикати. Але вона не може тривати безкінечно. Вона закінчиться за два-три тижні. Чому? Бо буде наша потужна дія у відповідь", - наголосив Гетьман.

Окремим фактором може стати здатність України завдати ударів по території РФ. На думку оглядача, вплив на об'єкти, пов'язані з російськими атаками, здатен змінити розрахунки Москви.

"Будуть наші потужні дії у відповідь. […] Тоді бажання робити по нас щось зникне", - заявив Гетьман.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про влучання російського дрона в будівлю СБУ та доручив підготувати відповідь на цей удар. Зеленський повідомив, що дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання дрона в 9-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі. Кличко уточнив, що влучання в 9-поверхівку спричинило руйнування на девʼятому поверсі. Із будинку евакуювали 15 людей і на місці працюють екстрені служби.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про ворожу атаку на Одесу і пошкодження житлового багатоповерхового будинку. Лисак уточнив, що внаслідок удару постраждали 17 осіб. Крім того, пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового будинку та автомобілі.

Читайте також:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні СБУ новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

18:39Війна
Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

18:23Світ
Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

17:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Жирний наліт на шафках зникне миттєво: допоможе простий продукт із кухні

Жирний наліт на шафках зникне миттєво: допоможе простий продукт із кухні

Останні новини

20:00

Проти тривоги та кошмарів: які 3 рослини варто покласти під подушку

19:58

Про кору і тріски можна забути: 8 рослин для ідеальної живої мульчіВідео

19:42

Ініціатива "Чисте небо" долучилася до професійного діалогу щодо посилення боротьби з піратством в Україні

19:41

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

19:40

Перець почне червоніти на очах: що терміново зробити з кущами у вересніВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
19:21

Життя зміниться на краще: 3 знаки, на яких чекає успіх з 7 вересня

19:10

Війну дронів треба перенести до Росії: Коваленко розповів, як зупинити террорПогляд

18:59

РФ готує 4 масовані атаки у вересні: ЗМІ дізналися, куди й чим вдарить ворог

18:56

Як захистити запаси круп від молі: спеції та трюки для тривалого зберігання

Реклама
18:39

"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

18:39

Рекордний урожай щороку: найпростіші у вирощуванні фруктові дереваВідео

18:29

Вапняний наліт і бруд в унітазі зникнуть за 15 хвилин: дві ложки чого слід засипати

18:23

Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

18:10

Навіщо зволожувати папір для випікання: секрети досвідчених кухарів

18:01

Пономарьов уперше з'явився на публіці з молодою обраницею — як вона виглядає

17:42

Тільки не в смітник: для чого хитрі господині кладуть винні пробки у вазониВідео

17:36

Головний оберіг осені: яку рослину треба занести в дім у вересні

17:33

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

17:26

Три знаки зодіаку виявляться серед головних щасливчиків тижня - хто вони

17:23

"Шлях довжиною в три роки": син Віктора Павліка заговорив попри діагнозВідео

Реклама
16:55

Другий раз у 27 років: відома українська блогерка повідомила про розлучення

16:31

"Вийшла заміж": таємне весілля Lida Lee та Даніеля Салема розсекретили в мережі

16:28

Коли почнеться режим припинення вогню у війні з Росією - Буданов зробив заяву

16:23

Новий виклик для України: "Флеш" розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink

16:20

Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва, є поранені: що відомо

16:10

Мінус один: помер пропагандист "Росії 24", близький друг Соловйова

16:02

Чому 5 вересня не можна ходити у старому вбранні: яке церковне свято

16:01

Долар та євро різко обвалилися: новий курс валют на 7 вересня

15:40

"Немає сумнівів": коли Росія припинить терор Києва дронами, названо терміни

15:40

Як правильно носити широкі джинси: стилістка назвала 4 важливі умовиВідео

15:05

Юлія Саніна публічно звернулася до свого чоловіка, який виїхав з України

14:49

Гороскоп на завтра, 5 вересня: Ракам - здивування, Левам - стрес

14:17

Аліну Гросу запідозрили у другій вагітності - співачка зробила зізнання

14:10

Одна звичка на парковці "вбиває" колеса авто: що не варто робити водіямВідео

13:56

"Чуваки, всьо чотко!": "Брати Гадюкіни" повертаються на велику сцену

13:21

Скандал дійшов до президента: петиція щодо Потапа набрала 25 тисяч підписів

13:17

Віткофф і Кушнер бояться їхати до Києва, візит опинився під питанням - ЗМІ

12:49

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про коханняВідео

12:38

Як позбутися ос на ділянці: розкрито головний секрет виноградарівВідео

12:29

Новий стрибок цін на пальне: на скільки можуть подорожчати бензин і дизель

Реклама
12:23

"Караоке на майдані" переносить зйомки: нова зустріч із глядачами відбудеться 12 вересня в Житомирі

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 5 вересня: Козлам — зайнятість, Тиграм — чуйність

11:59

Росія завдала удару по Жулянах, дрон влучив у літак у Києві: що відомо

11:55

На базі "Дії" запустять додаток з інформацією про ракети та БПЛА — Корецький

11:42

Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі

11:29

На Одещині співробітник ТЦК збив автомобілем 2-річну дитину та втік

11:04

Україна блокує небо над Росією: скільки авіакомпаній уже скоротили рейси

10:55

Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

10:53

"Плачу, як скажена": Анна Саліванчук у сльозах розповіла про проблемиВідео

10:09

Тарілки знову будуть як нові: один засіб прибере навіть старі подряпиниВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини Харкова
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти