"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

Наведення "Шахеда" на будівлю СБУ могло відбуватися через агента РФ поруч із ціллю. Експерт назвав можливу схему атаки та її деталі.

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Удар по будівлі СБУ в Києві - "Флеш" назвав можливу схему атаки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

"Флеш" назвав удар по СБУ спланованою операцією

Російський агент міг увімкнути ретранслятор поблизу Києва

Зеленський заявив про підготовку відповіді

Російський ударний дрон, який атакував будівлю СБУ в центрі Києва, міг отримувати онлайн-наведення від агента, що перебував поблизу. За попередньою оцінкою, для цього міг використовуватися невеликий радіоретранслятор із доступом до Інтернету. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

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За його словами, атака була не випадковою, а мала ознаки заздалегідь підготовленої операції. Ключовим елементом могла бути присутність російського агента безпосередньо в районі цілі.

"Моя особиста думка: "Шахед" керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік ( до 5 км) на короткий період під час атаки. Такий ретранслятор має розмір, що дорівнює половині шкільного рюкзака", - зазначив Бескрестнов.

Допис Сергія Бескрестнова / Скріншот

Окремо "Флеш" звернув увагу на ситуацію в повітрі під час атаки. За його словами, одночасно з цим дроном інших "Шахедів" у небі не було, що, на його думку, виключає можливість традиційного управління через ланцюг ретрансляції з території РФ.

"Інших "Шахедів" у цей час у повітрі не було. Тому управління за ланцюжком з РФ не можливо", - наголосив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

У СБУ підтвердили, що безпілотник був спрямований на конкретний об'єкт. При цьому росіяни намагалися вразити не просто будівлю, а приміщення керівника української спецслужби.

"Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли - очільник СБУ не зазнав ушкоджень", - повідомили у пресслужбі СБУ.

Після атаки Служба безпеки заявила про намір відновити пошкоджену будівлю та посилити операційну протидію російській агентурі.

"Що стосується пошкодженої будівлі - вона обовʼязково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари - ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", - заявили у пресслужбі СБУ.

Президент Володимир Зеленський після доповіді голови СБУ Олександра Поклада повідомив, що українська сторона вже визначила параметри майбутньої відповіді на російські удари.

"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат. Слава Україні!" - заявив Зеленський.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Коли Росія припинить терор Києва

Росія може продовжувати денні атаки реактивними безпілотниками по Києву ще кілька тижнів, однак нинішня інтенсивність ударів не збережеться надовго. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE.

"Це нова реальність, до якої треба звикати. Але вона не може тривати безкінечно. Вона закінчиться за два-три тижні. Чому? Бо буде наша потужна дія у відповідь", - наголосив Гетьман.

Окремим фактором може стати здатність України завдати ударів по території РФ. На думку оглядача, вплив на об'єкти, пов'язані з російськими атаками, здатен змінити розрахунки Москви.

"Будуть наші потужні дії у відповідь. […] Тоді бажання робити по нас щось зникне", - заявив Гетьман.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про влучання російського дрона в будівлю СБУ та доручив підготувати відповідь на цей удар. Зеленський повідомив, що дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання дрона в 9-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі. Кличко уточнив, що влучання в 9-поверхівку спричинило руйнування на девʼятому поверсі. Із будинку евакуювали 15 людей і на місці працюють екстрені служби.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про ворожу атаку на Одесу і пошкодження житлового багатоповерхового будинку. Лисак уточнив, що внаслідок удару постраждали 17 осіб. Крім того, пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового будинку та автомобілі.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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