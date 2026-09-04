"Шлях довжиною в три роки": син Віктора Павліка заговорив попри діагноз

Катерина Репяхова розповіла про успіхи 5-річного Михайла.

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Син Віктора Павліка заговорив / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Ви дізнаєтеся:

Яких результатів вдалося досягти за три роки реабілітації сина Віктора Павліка

Який точний діагноз поставили лікарі маленькому Михайлу

Що допомогло хлопчику заговорити після тривалого лікування

Дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова відверто поділилася з підписниками в Instagram подробицями тривалого шляху лікування їхнього спільного сина Михайла та розповіла про його важливу перемогу на шляху до нормального життя.

Хлопчик народився в червні 2021 року, і вже три роки знамениті батьки активно займаються його розвитком і реабілітацією. Михайло проходить медичні обстеження, курси нейрокорекції, займається плаванням та працює з профільними педагогами.

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Сім'я Віктора Павліка / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"3 роки в корекції. За цей час були різні періоди: страх, нерозуміння, надія, маленькі й великі перемоги. Ми шукали, пробували, помилялися, працювали й продовжували йти. Але за ці три роки я зрозуміла найголовніше: серед усього, що змінюється, є одна незмінна істина - безумовне прийняття та любов. Не за результат. Не за нові навички. Не за слова. Просто тому, що ти - це ти", - поділилася блогерка.

Корекція Михайла Павліка / скріншот із відео

Перші тривожні симптоми Катерина помітила, коли синові виповнилося два роки - дитина зовсім не розмовляла. Навесні 2025 року обстеження показали, що у хлопчика дуже рідкісна генетична мутація, яка впливає на передачу сигналів у мозку. На щастя, комплексна терапія дала довгоочікувані результати.

Віктор Павлік із сином / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"Шлях довжиною в три роки до моменту, про який я так довго мріяла. Мій синочок говорить", - емоційно повідомила Репяхова.

Підписники в коментарях поцікавилися конкретним діагнозом дитини та запитали, чи підтвердився у нього аутизм, про який раніше часто говорили в мережі. Катерина прямо спростувала припущення щодо аутистичного спектру та назвала офіційний діагноз лікарів: нейрогенетичний розлад. Також раніше у маленького Михайла знайшли диспраксію - розлад, який безпосередньо впливає на координацію рухів і мовний апарат.

Віктор Павлік / інфографіка: Главред

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Про персону: Віктор Павлік Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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