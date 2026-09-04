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"Шлях довжиною в три роки": син Віктора Павліка заговорив попри діагноз

Христина Трохимчук
4 вересня 2026, 17:23
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Катерина Репяхова розповіла про успіхи 5-річного Михайла.
Син Віктора Павлика заговорив
Син Віктора Павліка заговорив / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Ви дізнаєтеся:

  • Яких результатів вдалося досягти за три роки реабілітації сина Віктора Павліка
  • Який точний діагноз поставили лікарі маленькому Михайлу
  • Що допомогло хлопчику заговорити після тривалого лікування

Дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова відверто поділилася з підписниками в Instagram подробицями тривалого шляху лікування їхнього спільного сина Михайла та розповіла про його важливу перемогу на шляху до нормального життя.

Хлопчик народився в червні 2021 року, і вже три роки знамениті батьки активно займаються його розвитком і реабілітацією. Михайло проходить медичні обстеження, курси нейрокорекції, займається плаванням та працює з профільними педагогами.

відео дня
Сім'я Віктора Павлика
Сім'я Віктора Павліка / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"3 роки в корекції. За цей час були різні періоди: страх, нерозуміння, надія, маленькі й великі перемоги. Ми шукали, пробували, помилялися, працювали й продовжували йти. Але за ці три роки я зрозуміла найголовніше: серед усього, що змінюється, є одна незмінна істина - безумовне прийняття та любов. Не за результат. Не за нові навички. Не за слова. Просто тому, що ти - це ти", - поділилася блогерка.

Реабілітація Михайла Павлика
Корекція Михайла Павліка / скріншот із відео

Перші тривожні симптоми Катерина помітила, коли синові виповнилося два роки - дитина зовсім не розмовляла. Навесні 2025 року обстеження показали, що у хлопчика дуже рідкісна генетична мутація, яка впливає на передачу сигналів у мозку. На щастя, комплексна терапія дала довгоочікувані результати.

Віктор Павлик із сином
Віктор Павлік із сином / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"Шлях довжиною в три роки до моменту, про який я так довго мріяла. Мій синочок говорить", - емоційно повідомила Репяхова.

Підписники в коментарях поцікавилися конкретним діагнозом дитини та запитали, чи підтвердився у нього аутизм, про який раніше часто говорили в мережі. Катерина прямо спростувала припущення щодо аутистичного спектру та назвала офіційний діагноз лікарів: нейрогенетичний розлад. Також раніше у маленького Михайла знайшли диспраксію - розлад, який безпосередньо впливає на координацію рухів і мовний апарат.

Віктор Павлік
Віктор Павлік / інфографіка: Главред

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Про персону: Віктор Павлік

Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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