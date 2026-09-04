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Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва, є поранені: що відомо

Юрій Берендій
4 вересня 2026, 16:20оновлено 4 вересня, 16:55
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Удар по будівлі СБУ був спрямований у кабінет керівника спецслужби.
Росія атакувала будівлю СБУ в центрі Києва - щро відомо
Росія атакувала будівлю СБУ в центрі Києва - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти:

  • Дрон РФ влучив у будівлю СБУ в центрі Києв
  • Зеленський доручив підготувати відповідь Росії

Країна-агресорка Росія вдарила дроном по центральній будівлі СБУ на Володимирській у Києві. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у заяві, оприлюдненій після розмови з т.в.о. голови СБУ Олександром Покладом.

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"На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський.

Окремо президент заявив, що безпосередньою ціллю безпілотника був кабінет очільника СБУ. Він доручив керівництву спецслужби підготувати відповідні заходи у відповідь.

"Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь", - заявив Зеленський.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вже відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок падіння ворожого БпЛА у Шевченківському районі Києва, чотирьох із них госпіталізували. Також у районі виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.

Оновлено 17:33: Кличко зазначив, що кількість постраждалих зроста до семи. Шестеро з них госпіталізовані та перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити захист від швидкісних реактивних дронів та анонсував відповідні кроки по виробництву перехоплювачів. Президент акцентував, що прискорення виробництва перехоплювачів є ключовим завданням. За його словами, прототипи вже розроблені і триває робота над доведенням їх до необхідного рівня ефективності.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки влучань реактивних дронів у житлові та інші будівлі у столиці. За даними міської влади, у Києві сталася пожежа на четвертому по девʼятий поверхах у 9-поверховому будинку. Із будинку евакуювали 15 людей, а пізніше було підтверджено одну загибель внаслідок атаки.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про впровадження нової системи рівнів повітряної тривоги в Україні. У своїй заяві він зазначив, що жовтий рівень означатиме загрозу дронів і дозволятиме частині економіки працювати за умови наявності укриттів. За поясненнями уряду, сигнал тривоги для жовтого рівня триватиме 30 секунд, а для червоного - одну хвилину.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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