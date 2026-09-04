РФ готує 4 масовані атаки у вересні: ЗМІ дізналися, куди й чим вдарить ворог

Особливу загрозу становлять балістичні ракети, якими Росія регулярно атакує Київ та Київську область.

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РФ може готувати нові масовані удари / Колаж: Главред, фото: МО Росії, УНІАН

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Росія може суттєво ускладнити тактику нових повітряних ударів

У вересні Москва здатна провести до чотирьох комбінованих атак

У найближчі місяці Росія може суттєво ускладнити тактику нових повітряних атак по Україні.

За оцінками джерел РБК-Україна, лише у вересні Москва здатна провести до чотирьох масштабних комбінованих ударів, поєднуючи різні типи ракет та ударних безпілотників.

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При цьому російські цілі можуть поступово розширюватися. Після серії атак на складську та логістичну інфраструктуру Києва та області аналогічні об’єкти в інших регіонах, зокрема у західних областях України, також можуть опинитися під ударом, пише видання.

Ще одним напрямком може стати енергетика. За прогнозами співрозмовників видання, вже у вересні–жовтні Росія може перейти до більш інтенсивних атак на об’єкти генерації та електромережі, паралельно продовжуючи удари по складах і логістиці.

Певні ознаки такої тактики вже з’явилися. Останніми днями російські війська атакували енергетичні об’єкти в кількох регіонах, серед яких Одеська область. При цьому поки що не йдеться про нову масштабну кампанію проти української енергосистеми. Диктатор Володимир Путін 1 вересня публічно заявив про продовження подібних ударів.

"Україна, зі свого боку, також готується посилювати дальнобійний тиск на Росію. Володимир Зеленський 1 вересня заявив, що російське небо "де-факто закриватиметься", оскільки дедалі більше ставатиме простором для українських далекобійних дронів і ракет", - йдеться в матеріалі.

Головна проблема - перевантаження ППО

Для української ППО найсерйознішим викликом восени та взимку може стати не окремий тип російської зброї, а їхнє поєднання в рамках одного нальоту.

Масові хвилі безпілотників, крилаті та балістичні ракети вимагають застосування різних засобів перехоплення. При цьому їхні запаси обмежені, а найдорожчі системи доводиться використовувати для найскладніших цілей.

Особливу загрозу становлять балістичні ракети, якими Росія регулярно атакує Київ та область. Додаткове навантаження створюють реактивні версії "Гераней": їх складніше знищувати мобільним вогневим групам, тому проти них частіше доводиться задіювати авіацію та зенітні ракетні комплекси.

Можливе збільшення кількості реактивних дронів може стати для української ППО проблемою не лише через кількість цілей. Росії достатньо одночасно використовувати різні засоби ураження, щоб змусити оборону розподіляти обмежені ресурси між кількома напрямками.

Саме така комбінація - масовість, різноманітність цілей і необхідність витрачати дорожчі перехоплювачі - може стати однією з головних загроз для України в осінньо-зимовий період.

/ Главред

РФ могла накопичити понад 6 тисяч ударних дронів для нової атаки

Росія має у своєму розпорядженні великий запас ударних безпілотників, який у разі потреби може бути задіяний для чергового масованого нальоту на Україну. За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, на російських складах може перебувати близько 6,2 тисячі апаратів сімейства "Герань" різних модифікацій.

Такої кількості, за даними української розвідки, достатньо для організації масштабної атаки з одночасним застосуванням великої кількості безпілотників. Значний накопичений резерв може свідчити про підготовку Москви до нового масованого удару.

Водночас можливості російського військово-промислового комплексу не безмежні. Після використання накопиченого арсеналу Росії доведеться поповнювати запаси, а темпи виробництва безпосередньо впливатимуть на здатність продовжувати інтенсивні нальоти.

Таким чином, наявність кількох тисяч готових до застосування БПЛА створює передумови для потужної повітряної атаки, однак її подальший масштаб і тривалість залежатимуть насамперед від того, наскільки швидко російська промисловість зможе компенсувати витрати безпілотників.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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