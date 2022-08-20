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Клімкін пояснив, кого насправді підтримує президент Туреччини у війні в Україні

20 серпня 2022, 09:10

Для Туреччини критично важливо, щоби Путін програв Україні. При цьому президент країни Реджеп Таїп Ердоган гратиме свою гру.

Ердоган
Ердогану не потрібен успіх Росії, вважає Клімкін / Reuters

Туреччина зайняла нейтральну позицію в питанні війни Росії проти України. Однак президенту країни Реджепу Тайіпу Ердогану критично важливо, щоб у цій війні програв російський диктатор Володимир Путін.

Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі проекту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

"Туреччина із собою. Туреччина - це про Туреччину. Це позиція і вашим, і нашим. Це бажання стати глобальним гравцем. Воно є у Ердогана. Туреччина - це про Туреччину, це не про нас і не про РФ. Але для Туреччини критично важливо, щоб Путін програв Україні. І це з точки зору безпеки в Чорному морі. Це з точки зору бажання Ердогана говорити на рівні з Путіним, а не як регіональний лідер з глобальним. Це також з точки зору історії, оскільки Османська імперія колись програла всі війни Російській імперії", - сказав Клімкін.

За його словами,"ніякий успіх РФ не підходить Ердогану, навіть ментально".

"Тому з точки зору емоцій Ердоган точно на нашому боці, а політично — буде грати свою гру", — зазначив ексглава МЗС України.

Як писав Главред, 18 серпня у Львові пройшли тристоронні переговори президентів України й Туреччини - Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Тристоронній саміт розпочався після двогодинних переговорів тет-а-тет лідерів Туреччини та України.

Пізніше президент України заявив, що в ході бесіди Україна та ООН домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи.

Переговори Зеленського і Путіна

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Путін має намір особисто відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який вже був запрошений український лідер. Там нібито може відбутися зустріч Путіна і Зеленського.Саміт G20 пройде 15-16 листопада 2022 на індонезійському острові Балі.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитися туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москва дійсно прагнутиме припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Інші новини:

війна в Україні Павло Клімкін Реджеп Тайїп Ердоган новини України
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