Зустріч Зеленського з Путіним може відбутися: у Росії заявили про готовність до переговорів - ЗМІ

Зустріч Путіна і Зеленського може відбутися / колаж фото скріншот, УНІАН

Росія заявила про готовність провести переговори з Україною. При чому вони можуть відбутися безпосередньо між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN Turk.

РФ почала пом'якшувати свою позицію щодо переговорів. Якщо раніше вони стверджували, що "немає конкретного питання" для вирішення на зустрічі Путіна і Зеленського, то зараз Кремль не заперечує, що зустріч може відбутися.

За даними видання, Путін натякнув президенту Туреччини Ердогану, що може піти на переговори з Зеленським під час зустрічі в Сочі.

"Перша позиція Росії в переговорах з Україною: "По-перше, нехай делегації визначають дорожню карту. Нехай потім лідери проведуть саміт". Тепер, щоб зупинити війну, російська сторона заявила: "По-перше, лідери можуть обговорити і визначити дорожню карту. Потім делегації можуть почати роботу з втілення цієї дорожньої карти в життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський у Львові зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Генсеком ООН Антоніу Гутеррешом. Під час зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

Зустріч Ердогана з Путіним

Нагадаємо, раніше Путін намагався умовити Ердогана побудувати в Росії завод з виготовлення безпілотників "Байрактар". Він запропонував укласти угоду з турецькою компанією Baykar з виробництва ефективних ударних безпілотників. Але спроби так і не увінчалися успіхом.

Крім того, РФ також вивчає можливість підключити Ердогана до мирних переговорів з Україною в якості посередника. Анкара давно наполягала на такій ролі, але Москва не відчувала оптимізму з приводу ідеї. Але після укладення "зернової угоди" позиція Кремля могла змінитися.

До того ж Путін намагався умовити Ердогана допомогти обійти санкції Заходу. Згідно з даними, Москва просить, щоб Анкара допомогла їй відкрити банківські рахунки, і дозволила покупку частки в нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах Туреччини. Путіну це потрібно для приховування російського походження нафти. Втім, стверджує видання, не факт, що турецька держава піде назустріч Кремлю з цих питань.

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