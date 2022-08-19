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Путін збирається особисто приїхати на саміт G20 на Балі, куди запрошений Зеленський - Bloomberg

19 серпня 2022, 07:42

Президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив приїзд на саміт Великої двадцятки китайського лідера Сі Цзіньпіна, а також господаря Кремля Володимира Путіна.

Путін, Зеленський
Зеленський і Путін можуть зустрітися на саміті G20 на Балі / Фото Reuters

Президент країни-агресорки Володимир Путін має намір особисто відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який вже був запрошений український лідер Володимир Зеленський. Там нібито може відбутися зустріч Путіна і Зеленського.

Саміт G20 пройде 15-16 листопада 2022 на індонезійському острові Балі, повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив приїзд на G20 китайського лідера Сі Цзіньпіна, а також господаря Кремля.

"Президент Путін теж сказав мені, що приїде", – цитує видання слова Відодо.

Раніше були сумніви щодо того, чи приїде кремлівський диктатор на саміт особисто, чи буде спілкуватися через відеозв'язок.

При цьому підтверджено, що запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки раніше підтвердив український лідер Володимир Зеленський.

Переговори Зеленського і Путіна

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитися туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін.

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися лише після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москва дійсно прагнутиме припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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