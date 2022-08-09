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Зеленський може відправитись в Індонезію на саміт для особистої зустрічі з Путіним - Подоляк

9 серпня 2022, 14:47

Присутність Путіна на саміті може означати, що його організатори "легітимізують позиції РФ, яка напала на Україну".

Зеленський може відправитись в Індонезію на саміт для особистої зустрічі з Путіним - Подоляк
Зеленський може особисто прибути в Індонезію для зустрічі з Путіним / Коллаж Офис президента, УНИАН

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Володимир Зеленський дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитись туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін, який і розпочав жорстоку війну. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC.

Президент переконаний, що під час війни він повинен перебувати виключно на території країни, однак цей саміт може стати єдиним винятком. Подоляк зазначив, що присутність Путіна на саміті може означати, що його організатори "легітимізують позиції РФ, яка напала на Україну".

"Якщо (на саміті - Главред) буде присутній Путін, то безумовно, треба буде думати про необхідність нашої присутності. Тому що присутність Путіна будь-де, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте таким чином знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти і вбити українських дітей. Треба так до цього ставитися", - сказав Подоляк.

Він додав, що визнання Росії державою-спонсором тероризму суттєво обмежить її можливості для формальної присутності на будь-яких самітах і переговорах.

Саміт G20 в Індонезії

7 липня на Балі відкрилася Рада міністрів закордонних справ "Великої двадцятки" (G20), основні дискусії намічені на 8 липня.

З 15 по 16 листопада там же пройде саміт G20, на який запрошені президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні слід зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів.

14 липня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність повернутись до переговорів з Україною. При цьому у Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

7 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в жодному разі не сяде за стіл переговорів з Росією, якщо РФ проведе "референдуми" на окупованих територіях.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін російське вторгнення саміт G20
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