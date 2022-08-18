Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррішем: деталі переговорів

В ході бесіди Україна і ООН домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи.
Сьогодні, 18 серпня, у Львові пройшли тристоронні переговори президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Тристоронній саміт розпочався після двогодинних переговорів тет-а-тет лідерів Туреччини та України.
Як розповів президент України у своєму Telegram-каналі, в ході бесіди Україна і ООН домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи.
Про що ще говорили Зеленський і Ердоган
- можливі напрямки розвитку Угоди про "зернові коридори";
- питання незаконної та примусової депортації українців з окупованих Росією територій;
- звільнення з російського полону українських військовослужбовців та медиків;
- ядерний тероризм з боку Росії в контексті захоплення ЗАЕС.
Приїзд Ердогана до Львова
Напередодні повідомляли, що за інформацією СNN Turk, Ердоган під час зустрічі із Зеленським планує оцінити аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.
В Адміністрації турецького президента заявили, що під час переговорів Зеленського, Ердогана і Гутерріша будуть обговорюватися кроки, які можна зробити для припинення війни в Україні дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.
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