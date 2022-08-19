Ердоган запропонував Зеленському провести його зустріч з Путіним

Ердоган заявив, що Туреччина може провести зустріч Зеленського і Путіна / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Місцем можливих переговорів Зеленського і Путіна Ердоган назвав Туреччину, передає турецьке видання F5Haber.

Коментуючи зустріч із Зеленським у Львові, турецький лідер сказав: "Звичайно, головною темою наших розмов була війна. Я ще раз поділився з ним тим, що наша солідарність і підтримка територіальної цілісності й суверенітету України будуть продовжуватися".

"Я також заявив, що ми будемо продовжувати сприяти вирішенню війни шляхом дипломатії та переговорів. Також, як я сказав пану Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести їхню зустріч", - сказав Ердоган.

Як писав Главред, 18 серпня у Львові пройшли тристоронні переговори президентів України та Туреччини - Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Тристоронній саміт розпочався після двогодинних переговорів тет-а-тет лідерів Туреччини та України.

Пізніше президент України заявив, що в ході бесіди Україна і ООН домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи.

Переговори Зеленського і Путіна

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Путін має намір особисто відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який вже був запрошений український лідер. Там нібито може відбутися зустріч Путіна і Зеленського. Саміт G20 пройде 15-16 листопада 2022 на індонезійському острові Балі.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитися туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москва дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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