Китайські найманці в Україні: Пекін відповів на гучну заяву Зеленського

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- У Пекіні відреагували на заяву президента України
- Позиція Китаю щодо питання війни в Україні залишається незмінною
Влада Китаю відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про присутність китайських найманців, які воюють на боці Росії в Харківській області.
Як повідомили у пресслужбі МЗС КНР, Пекін неодноразово попереджав своїх громадян про необхідність уникати зон збройних конфліктів за кордоном і наполегливо не брати участь у бойових діях, незалежно від сторони, передає Укрінформ.
Відповідаючи на запит журналістів щодо слів Зеленського про помічених іноземних найманців, включно з китайськими, в районі Вовчанська, у відомстві наголосили: позиція Китаю щодо питання війни в Україні залишається незмінною - країна продовжує виступати за дипломатичне врегулювання і якомога швидше припинення бойових дій.
Військове співробітництво РФ і Китаю: думка аналітика
Військовий аналітик і директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих зазначив, що в документах ФСБ, які витекли, містяться відомості про те, що ще на початку широкомасштабної війни Росії проти України в Москві обговорювали заходи щодо посилення контррозвідувальної діяльності в контексті взаємодії з Китаєм.
Він підкреслив, що регулярні спільні військові маневри вигідні обом сторонам, оскільки дають можливість оцінити і зіставити свої бойові потенціали.
Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.
Нагадаємо, Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з верховним представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кайєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні.
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Про джерело: Укрінформ
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