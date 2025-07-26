Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ - The Hill

Віталій Кірсанов
26 липня 2025, 16:15
98
Якщо Росія програє в Україні, може виникнути "ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв", припускають журналісти.
Китаю вигідна тривала війна в Україні
Китаю вигідна тривала війна в Україні / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Якщо Кремль здобуде перемогу в Україні, Москва може бути безрозсудною
  • Якщо Москва програє в Україні, РФ може зануритися у внутрішнє насильство

Найбільшою проблемою для Китаю наразі є Росія, а не США, як це декларується китайською дипломатією. Про це пише The Hill.

2 липня міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з верховною представницею Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні. У разі краху РФ США зосередять усю свою увагу на боротьбі з Китаєм, нібито сказав він.

відео дня

The Hill вважає, що Ван І, ймовірно, "прикидався" в розмові з Каллас. На відміну від США, які перебувають далеко і, всупереч обіцянкам, поки що не зробили жорстких кроків проти США, Росія є набагато більш нагальною проблемою безпеки, а можливо, навіть загрозою для Китаю, зазначають автори матеріалу.

На їхню думку, якщо Кремль здобуде перемогу в Україні (як би не визначалася ця перемога), диктатор Володимир Путін "буде сповнений самовпевненості та зарозумілості". У цьому випадку Москва може бути досить безрозсудною, щоб напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, що не піде на користь Китаю.

Якщо Росія програє в Україні (як би не визначалася ця поразка), може виникнути "ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв", припускають журналісти. За їхнім прогнозом, повністю розгромлена Росія може зануритися у внутрішнє насильство, дестабілізувавши тим самим Євразію. Путіна може бути повалено в результаті перевороту, і його режим може впасти.

Видання вважає, що в цьому випадку в РФ може вибухнути громадянська війна. Китай у зазначених обставинах міг би анексувати великі російські території Далекого Сходу, але ці придбання були б затьмарені погрозами безпеці, ідеться в статті.

Ослаблення Москви вигідне Пекіну не менше, ніж Вашингтону, так само, як Європі та Україні, заявляють автори публікації. Усе це свідчить про те, що Ван Ї в розмові з Каллас, можливо, давав зрозуміти Заходу, що те, чого хоче Китай, повинно бути і тим, чого хоче Захід: США повинні активно прагнути до ослаблення Росії. Це легко досягти, допомагаючи Україні зупинити Путіна, резюмує The Hill.

Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ - The Hill
Інфографіка: Главред

Китай і війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Співробітники ФСБ Росії у своїх внутрішніх документах називають Китай ворогом і побоюються підготовки Пекіном територіальних претензій до Кремля. Спецслужби вважають КНР серйозною загрозою безпеці своєї країни. У матеріалі The New York Times, посилаючись на внутрішній звіт ФСБ, який було отримано від кібергрупи Ares Leaks, пишуть, що документ, імовірно, було написано на початку 2024 року, і він є чернеткою.

Інші новини:

Що таке The Hill?

The Hill - американська газета і цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована 1994 року. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Дональд Трамп Сі Цзіньпін Володимир Путін новини Китаю війна Росії та України
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ - The Hill

    Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ - The Hill

    16:15Світ
    ЗСУ відтіснили ворога у важливій точці: росіяни втрачають позиції на Запоріжжі

    ЗСУ відтіснили ворога у важливій точці: росіяни втрачають позиції на Запоріжжі

    15:44Фронт
    "Буферна держава", яка становить загрозу: Орбан висловився про Україну

    "Буферна держава", яка становить загрозу: Орбан висловився про Україну

    15:10Політика
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Стоять на порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

    Стоять на порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку

    "Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

    "Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

    Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

    Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

    Гороскоп на завтра 27 липня: Близнюкам - задоволення, Овнам - роздратування

    Гороскоп на завтра 27 липня: Близнюкам - задоволення, Овнам - роздратування

    У 6 знаків зодіаку розпочнеться новий розділ фінансового достатку: відома дата

    У 6 знаків зодіаку розпочнеться новий розділ фінансового достатку: відома дата

    Останні новини

    16:48

    Чим відрізняються 2 дівчини на коні: тільки геній знайде відповідь за 21 секунду

    16:26

    Росія буде готова протистояти Заходу у 2027 році: у Польщі б'ють тривогу

    16:15

    Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ - The Hill

    15:44

    ЗСУ відтіснили ворога у важливій точці: росіяни втрачають позиції на Запоріжжі

    15:42

    У путініста Петросяна та його колишньої знову скандал: що сталося

    Чи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнамиЧи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнами
    15:21

    Чому 27 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

    15:10

    "Буферна держава", яка становить загрозу: Орбан висловився про Україну

    15:09

    Який колір відповідає кожному знаку зодіаку: астрологи дали цікаву відповідь

    14:55

    В Україні різко дорожчає цінний продукт: скільки доведеться витягнути з кишені

    Реклама
    14:48

    Етикет електронної пошти: що можна і що заборонено в діловому листуванні

    14:30

    Дрон врізався в облдержадміністрацію: РФ атакував Суми, у місті 4 прильотиФото

    13:48

    Китайський гороскоп на завтра 27 липня: Зміям - стрес, Півням - веселощі

    13:48

    "Краще не виходити на вулицю": українцям оголосили важливе попередження

    13:19

    Зірвали плани РФ і набрали в полон росіян: Зеленський повідомив про успіх ЗСУ

    13:10

    Чи гріх дітям бігати по церкві: що робити батькам у такому випадку – відповідь священникаВідео

    13:05

    Україна буде у сильній позиції: генерал озвучив сценарії закінчення війни

    12:47

    Після збору врожаю: як доглядати за абрикосом влітку, щоб він дав ще більше плодівВідео

    12:42

    Як зберегти салат у холодильнику свіжим на 2 тижні: поради експертки

    12:17

    Двома ударами послабили ворога: в СБУ розкрили деталі атаки на ключовий завод РФ

    11:38

    Розклад Таро на майбутнє: що каже Всесвіт і чи здійсниться бажання до 9 серпня

    Реклама
    11:35

    П'ять населених пунктів в небезпеці: армія РФ проривається на межі трьох областей

    11:34

    "З повагою ставився": Іво Бобул розповів про зустріч із Путіним

    11:25

    Аж 20% світових запасів: де в Україні знайдено найбільші поклади титанових руд

    11:17

    "А що вам заважає бити по Москві?": Трамп дорікнув Зеленському - яка причина

    11:07

    Чоловік-алкоголік путіністки Кудрявцевої публічно накинувся на ведучу

    10:40

    Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

    10:21

    Побачити кота за 7 секунд зможуть лише "генії головоломок": складна загадка на уважність

    09:55

    Війна дісталася Петербурга: РФ скасувала найбільший військово-морський парад

    09:32

    Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по СтаврополюВідео

    09:16

    Частина росіян зайшла в центр великого міста: ISW пояснили, де РФ посилила атаки

    09:13

    Зламалася гілка: як реанімувати дерево і врятувати врожайВідео

    08:38

    РФ має свій задум: в ISW розкрили цікавий нюанс про зустріч Путіна і Зеленського

    08:17

    "Страшна ніч": РФ масовано атакувала 3 міста України, є загиблі й руйнування будинківФото

    08:10

    РФ може влаштувати масований удар уже найближчими днямиПогляд

    06:30

    У 6 знаків зодіаку розпочнеться новий розділ фінансового достатку: відома дата

    06:10

    Путін намагається підірвати Україну зсерединиПогляд

    05:50

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком-дайвером за 47 секунд

    05:43

    Гороскоп на завтра 27 липня: Близнюкам - задоволення, Овнам - роздратування

    05:25

    Як правильно – "добрий ранок" чи "доброго ранку": яку помилку роблять багато українцівВідео

    04:37

    Причина не в Україні: чому Трамп висловлює незадоволення Путіним

    Реклама
    04:09

    Чому в Україні кажуть сорок, а не "чотиридесят" - розкрито несподіваний секретВідео

    03:34

    Подарунки та нові знайомства: 26 липня доля усміхнеться двом знакам зодіаку

    02:30

    "Трамп показав підконтрольність Путіну": чи отримають ЗСУ зброю від США

    01:40

    РФ накриває Харків КАБами, а Дніпро - балістикою: міста у вогні

    01:36

    Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову

    01:15

    Супер-цікавий тест на ПДР: як розвернутися на перехресті та уникнути аварії

    01:09

    "Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

    00:03

    Галкін з Пугачовою показалися в нових образах: співачка здивувала довжиною вбрання

    25 липня, п'ятниця
    23:47

    Великий прорив у Сумській області: воїни 225 ОШП звільнили Кіндратівку

    23:34

    Шмигаль представив 6 нових заступників міністра оборони: що про них відомо

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Економіка
    Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Новини шоу бізнесу
    ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
    Рецепти
    Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти