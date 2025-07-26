Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ - The Hill

Якщо Росія програє в Україні, може виникнути "ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв", припускають журналісти.

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Китаю вигідна тривала війна в Україні / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

Якщо Кремль здобуде перемогу в Україні, Москва може бути безрозсудною

Якщо Москва програє в Україні, РФ може зануритися у внутрішнє насильство

Найбільшою проблемою для Китаю наразі є Росія, а не США, як це декларується китайською дипломатією. Про це пише The Hill.

2 липня міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з верховною представницею Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні. У разі краху РФ США зосередять усю свою увагу на боротьбі з Китаєм, нібито сказав він.

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The Hill вважає, що Ван І, ймовірно, "прикидався" в розмові з Каллас. На відміну від США, які перебувають далеко і, всупереч обіцянкам, поки що не зробили жорстких кроків проти США, Росія є набагато більш нагальною проблемою безпеки, а можливо, навіть загрозою для Китаю, зазначають автори матеріалу.

На їхню думку, якщо Кремль здобуде перемогу в Україні (як би не визначалася ця перемога), диктатор Володимир Путін "буде сповнений самовпевненості та зарозумілості". У цьому випадку Москва може бути досить безрозсудною, щоб напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, що не піде на користь Китаю.

Якщо Росія програє в Україні (як би не визначалася ця поразка), може виникнути "ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв", припускають журналісти. За їхнім прогнозом, повністю розгромлена Росія може зануритися у внутрішнє насильство, дестабілізувавши тим самим Євразію. Путіна може бути повалено в результаті перевороту, і його режим може впасти.

Видання вважає, що в цьому випадку в РФ може вибухнути громадянська війна. Китай у зазначених обставинах міг би анексувати великі російські території Далекого Сходу, але ці придбання були б затьмарені погрозами безпеці, ідеться в статті.

Ослаблення Москви вигідне Пекіну не менше, ніж Вашингтону, так само, як Європі та Україні, заявляють автори публікації. Усе це свідчить про те, що Ван Ї в розмові з Каллас, можливо, давав зрозуміти Заходу, що те, чого хоче Китай, повинно бути і тим, чого хоче Захід: США повинні активно прагнути до ослаблення Росії. Це легко досягти, допомагаючи Україні зупинити Путіна, резюмує The Hill.

Інфографіка: Главред

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Що таке The Hill? The Hill - американська газета і цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована 1994 року. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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