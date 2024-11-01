Китай зробив цинічну заяву про співпрацю КНДР і Росії

У Китаї нібито не знають деталей колаборації Москви і Пхеньяна.

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Китай не бачить проблем у посиленні співпраці РФ і КНДР - китайське МЗС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Ключові тези заяви КНР:

Ставлення РФ і КНДР - їхня особиста справа

Посилення співпраці РФ і КНДР не несе загрози

Китай не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

Китай, мовляв, не бачить загрози у посиленні співпраці Росії та Північної Кореї. Буцімто їхня колаборація - питання лише цих двох країн. При цьому Пекін продовжує дотримуватися позиції, спрямованої на "якнайшвидшу деескалацію української кризи".

"Росія і Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їхніх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн", - цитує Укрінформ представника китайського МЗС Лінь Цзяна. відео дня

Також він додав, що у Пекіна нібито немає інформації щодо обміну інформацією між РФ і КНДР, а також їхньої співпраці.

При цьому КНР, як і раніше, називає найбільшу з часів Другої світової російсько-українську війну "кризою".

Коротко про позицію КНР щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій.

"Позиція Китаю щодо врегулювання "української кризи" (так у КНР називають війну) залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей", - підкреслив Лінь Цзян.

Позиція Китаю щодо війни і військ КНДР - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Китай затягує війну в Україні. За словами президента, також Росії допомагає снарядами, обладнанням і тепер навіть людьми КНДР і сприяє Іран.

У Китаї заявили, що у Пекіна немає інформації про прибуття військ КНДР у РФ для потенційної участі у війні проти України. У Пекіні "закликали всі сторони" шукати можливість деескалації "політичним шляхом".

Росія не змогла отримати потрібну Кремлю підтримку Китаю та інших країн БРІКС з питань війни проти України, вважають аналітики Інституту вивчення війни. У декларації за підсумками саміту війна згадується лише один раз, у ній зазначено і принципи Статуту ООН, включно з положеннями про повагу до територіальної цілісності всіх країн.

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