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Китай послав особливий сигнал: Путін не отримав потрібної йому підтримки на саміті БРІКС - ISW

Анна Ярославська
24 жовтня 2024, 08:34
284
У Казанській декларації лише один раз згадується війна Росії в Україні.
Саміт БРІКС, Путін
Росія не заручилася міжнародною підтримкою на саміті БРІКС / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Коротко:

  • РФ не змогла заручитися підтримкою на саміті БРІКС
  • Сі Цзіньпін закликав до деескалації "української кризи"

Країна-агресор Росія не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, до якої прагне Кремль. Так аналітики Інституту вивчення війни прокоментували ухвалення Казанської декларації на саміті БРІКС.

Експерти ISW зазначають, що в Казанській декларації лише один раз згадується війна Росії в Україні.

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У декларації наголошується, що всі підписанти мають діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включно з положенням про повагу до територіальної цілісності - і що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни через діалог і дипломатію.

При цьому лідер КНР Сі Цзіньпін у виступі на відкритті саміту БРІКС вкотре виступив за мирне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України і наголосив на важливості недопущення розширення бойових дій та ескалації.

"Ми повинні побудувати спільноту БРІКС відданою миру, і всі ми повинні діяти як захисники спільної безпеки. Тільки так [...] ми можемо прокласти шлях до загального глобального миру і стабільності", - процитувала главу Китаю пресслужба МЗС КНР.

Сі Цзіньпін нагадав, що його країна разом із Бразилією та іншими представниками Глобального Півдня пропонують створити так звану Групу друзів миру - об'єднання держав, прихильних до "мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною".

Що таке БРІКС

БРІКС (англ. BRICS - скорочення від Brazil, Russia, India, China, South Africa) - об'єднання дев'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії, засноване в червні 2006 року в рамках Петербурзького економічного форуму.

З 2009 року глави держав БРІКС щорічно зустрічаються на офіційних самітах. Крім самітів, зустрічі відбуваються на рівні глав МЗС, міністрів фінансів та інших.

Здебільшого двосторонні відносини між країнами БРІКС будують на засадах невтручання, рівності та взаємної вигоди.

На початку 2024 року до БРІКС приєдналися нові країни, після цього об'єднання часто стали називати БРІКС+.

Як на саміт БРІКС відреагували в Україні

Міністерство закордонних справ України заявило, що декларація БРІКС свідчить про те, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.

У МЗС України також заявили, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато хто з цих країн підтримує принципи Статуту ООН.

Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія і Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що під час саміту БРІКС країна-агресор Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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