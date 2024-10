Китай послав особливий сигнал: Путін не отримав потрібної йому підтримки на саміті БРІКС - ISW

Коротко:

Країна-агресор Росія не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, до якої прагне Кремль. Так аналітики Інституту вивчення війни прокоментували ухвалення Казанської декларації на саміті БРІКС.

Експерти ISW зазначають, що в Казанській декларації лише один раз згадується війна Росії в Україні.

У декларації наголошується, що всі підписанти мають діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включно з положенням про повагу до територіальної цілісності - і що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни через діалог і дипломатію.

При цьому лідер КНР Сі Цзіньпін у виступі на відкритті саміту БРІКС вкотре виступив за мирне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України і наголосив на важливості недопущення розширення бойових дій та ескалації.

"Ми повинні побудувати спільноту БРІКС відданою миру, і всі ми повинні діяти як захисники спільної безпеки. Тільки так [...] ми можемо прокласти шлях до загального глобального миру і стабільності", - процитувала главу Китаю пресслужба МЗС КНР.

Сі Цзіньпін нагадав, що його країна разом із Бразилією та іншими представниками Глобального Півдня пропонують створити так звану Групу друзів миру - об'єднання держав, прихильних до "мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною".

Міністерство закордонних справ України заявило, що декларація БРІКС свідчить про те, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.

У МЗС України також заявили, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато хто з цих країн підтримує принципи Статуту ООН.

Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія і Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що під час саміту БРІКС країна-агресор Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.