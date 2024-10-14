'Без попередніх умов': США готові до переговорів із РФ, Китаєм і КНДР

Джо Байден заявив про необхідність зменшити ядерну загрозу.

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Джо Байден готовий до переговорів із РФ, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

США готові до переговорів із Росією, Китаєм та Північною Кореєю з метою зменшення ядерної загрози. Як заявив глава Білого дому Джо Байден, переговори можливі "без попередніх умов".

Як повідомляється на сайті Білого дому, свою заяву президент США озвучив під час привітання лауреатів Нобелівської премії миру.

За словами, Байдена, не буде користі ні для їхніх країн, ні для світу від блокування "прогресу в скороченні ядерних арсеналів".

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"Сполучені Штати готові до переговорів із Росією, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози", - сказав Байден.

Президент США додав, що зменшення ядерної загрози "важливе не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них".

"Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", - зазначив американський президент.

Він також розповів, що торік під час відвідин Хіросіми (Японія) розмовляв із людиною, яка пережила ядерне бомбардування в серпні 1945 року. Байден додав, що ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".

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