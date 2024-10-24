Вступ армії КНДР у війну в Україні: в Китаї відреагували на ситуацію

У Китаї зробили дивну заяву, що їм начебто нічого не відомо про перебування північнокорейських військ у Росії для потенційної участі у війні проти України. Як зазначили в Пекіні, вони підтримують "політичне вирішення" ситуації.
З таким повідомленням виступив представник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання на щоденній пресконференції. Про це інформує видання Reuters.
Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
"Китайська сторона не обізнана про ситуацію", – сказав дипломат, маючи на увазі перекидання військовослужбовців КНДР.
Він також назвав повномасштабну війну Росії проти України "українською кризою".
"Позиція Китаю щодо української кризи була послідовною й чіткою, і ми сподіваємося, що всі сторони сприятимуть деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного рішення", – сказав представник китайського зовнішньополітичного відомства.
КНДР допомагає Росії - головне
На тлі перекидання військ КНДР в РФ, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль також виступив зі своєю реакцією. За його словами, Південна Корея "не сидітиме склавши руки".
Водночас у США заявили про "військові дії", якщо війська КНДР увійдуть до України. Повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на межі можливого вступу у бій, викликали заклики до США скасувати обмеження на використання наданої Україні далекобійної зброї.
Видання Reuters також опублікувало прогноз щодо залучення військ КНДР для війни в Україні для РФ. За даними журналістів, влада КНДР вже ізолює сім'ї військових, яких відправили в РФ, щоб запобігти поширенню новин.
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