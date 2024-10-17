Китай допомагає Росії у веденні війни: Путін готує підкріплення - Зеленський

Сили та ресурси Росії вичерпуються, тому вона шукає потужних союзників.

https://glavred.net/ukraine/kitay-pomogaet-rossii-v-vedenii-voyny-putin-gotovit-podkreplenie-zelenskiy-10606145.html Посилання скопійоване

План перемоги передбачає дії, що можуть зупинити агресора / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

На третій рік повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія починає втрачати все більше ресурсів для ведення бойових дій, тому отримує військову допомогу з Ірану та Північної Кореї, а Китай допомагає РФ затягувати війну.

Про це під час виступу на засіданні Європейської ради заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін зараз готує підкріплення, щоб продовжувати війну і надалі.

Зокрема Путін хоче зрівнятися у потужності виробництва боєприпасів із тим, що є у країнах Європейського союзу. Це один із сигналів, який вказує на небажання Москви рухатися до припинення війни.

відео дня

"Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - наголосив Зеленський.

План перемоги / Інфографіка: Главред

Однак світ може протидіяти Росії і, за словами президента, план перемоги України якраз розрахований на те, щоб посилити власні позиції і закінчити війну не пізніше наступного року.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Допомога Ірану, КНДР та Китаю Росії - що відомо

Нагадаємо, на початку вересня прес-секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Росія отримала партію балістичних ракет з Ірану. Такий розвиток подій і зростання співпраці між Росією та Іраном загрожує європейській безпеці і демонструє, що дестабілізуючий вплив Ірану поширюється далеко за межі Близького Сходу.

Напередодні аналітики ISW заявили, що в Україні вже воюють солдати з Північної Кореї, частина з яких проходить підготовку в Росії для можливого подальшого розгортання разом із російськими військами.

Раніше Китай разом із Бразилією презентував своє бачення мирного плану закінчення війни в Україні, яке більше схоже на спробу умиротворення на вигідних РФ умовах. І хоч в Україні такий варіант розкритикували, в Китаї заявили, що продовжать діяти на основі саме цієї мирної ініціативи.

Інші новини про план перемоги України:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред