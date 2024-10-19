У Китаї готуються до війни: Сі Цзіньпін видав важливу заяву для військових

Сі Цзіньпін віддав наказ військовому командуванню "всебічно посилити підготовку до війни".

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Китай готується до війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Китайські державні ЗМІ у суботу, 19 жовтня, повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін закликав війська посилити боєздатність. Публікації з'явилися лише через кілька днів після завершення великомасштабних навчань китайської армії біляТайваню.

За даними державної телекомпанії CCTV, Сі Цзіньпін віддав розпорядження військовим під час відвідин бригади ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю у четвер, 17 жовтня. Він заявив, що армійське командування має "всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам надійну бойову готовність", а солдатам необхідно "посилити свої стратегічні стримуючі та бойові можливості", пише видання Agence France-Presse

Що відомо про Китай та Тайвань / Інфографіка: Главред

Китай, який вважає Тайвань частиною своєї території, останніми роками активізував демонстрацію сили навколо самоврядного острова, зазначає видання. Комуністичні лідери Китаю неодноразово заявляли, що не відкидають застосування сили, щоб повернути контроль над Тайванем. Під час звернення до військових, Сі Цзіньпін наголосив, що армія КНР має "рішуче захищати стратегічну безпеку та основні інтереси країни".

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Загроза нападу Китаю на Тайвань - що відомо

Нагадаємо, що навесні Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ. За даними ЗМІ, на фоні військових навчань Китаю поблизу острова Тайвань, КНР може вдатись до прямої збройної агресії вже в червні поточного року. Китай використовує односторонню, провокаційну військову поведінку.

На початку червня біля Тайваню засвітився атомний підводний човен Китаю. Стало відомо, що атомний підводний човен ВМС Китаю класу "Цзінь", озброєний балістичними ракетами, виринув поряд із тайванським судном риболовів приблизно за 200 км від західного узбережжя острова.

У серпні Тайвань почав підготовку до нападу Китаю. Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати будь-яку силу для досягнення цієї мети.

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