'Фіаско для Росії': в МЗС України відреагували на підсумкову декларацію саміту БРІКС

Підсумкова декларація саміту БРІКС свідчить про провал Кремля у спробах Кремля нав'язати неоімперські погляди іншим країнам, зазначили в МЗС України.

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Як відзначили війну Росії проти України у декларації БРІКС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

В МЗС відреагували на підсумкову декларацію саміту БРІКС

Росії не вдалося експортувати учасникам БРІКС свої неоімперіалістичні погляди

Країни БРІКС висловили підтримку принципам Статуту ООН

Спроби Росії нав'язати на саміті БРІКС ідею про нібито альтернативну позицію так званого Глобального Півдня щодо її агресії проти України знову провалилися. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо підсумкової декларації саміту БРІКС у Казані.

"МЗС України звернуло увагу на п. 36 підсумкової декларації саміту БРІКС у Казані, присвяченому Україні, в якому його учасники лише нагадали про власні національні позиції, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС підкреслили, що підсумковий текст саміту чітко свідчить про те, що Росії не вдалося "експортувати" свої неоімперські погляди на зміну світового порядку та архітектури безпеки через агресію проти України.

Зазначається, що спроби Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого "Глобального Півдня" щодо російської агресії проти України знову зазнали поразки.

"Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Переконані, що це повʼязано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в декларації. Така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже несумісна з підтримкою Росії та її агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні МЗС.

Дипломати також підкреслюють, що саміт БРІКС, який Росія намагалася використати для розколу міжнародної спільноти, лише підтвердив, що більшість світу підтримує Україну у її зусиллях досягти всеосяжного, справедливого та сталого миру, заснованого на повазі до міжнародного права і Статуту ООН, зокрема принципу територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

"Нагадуємо, що єдиним шляхом досягнення цього залишається Формула миру. Закликаємо всі країни, які стоять на боці міжнародного права, а не права сили, приєднатися до її втілення", - резюмували в МЗС.

Які країни входять до БРІКС / Інфографіка: Главред

Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Саміт БРІКС в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії для участі в саміті БРІКС, де запланована його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Російські пропагандистські медіа, які показали кадри, де генсек ООН із задоволенням куштує коровай в аеропорту Казані.

До Казані на саміт БРІКС приїхали щонайменше 36 світових лідерів, і, як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Росія, ймовірно, спробує використати цей саміт для зміцнення своїх військових можливостей для війни проти України.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді також прибув до Казані на саміт і тепло привітався з Путіним. За повідомленнями російських ЗМІ, після зустрічі з російським лідером Моді знову висловив підтримку мирному врегулюванню війни в Україні.

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