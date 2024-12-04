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Китай може почати велику війну: з'явився сценарій, що лякає

Олексій Тесля
4 грудня 2024, 04:05
946
У Китаю є багато серйозних проблем із фінансовим аспектом, каже Валерій Клочок.
Китай може почати велику війну: з'явився сценарій, що лякає
/ колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Основне:

  • У Китаю складаються умови для початку великої війни
  • Пекін може об'єднатися з РФ і КНДР

Не виключений варіант, за якого у Китаю складаються найсприятливіші умови для початку великої війни, заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Утім, питання в тому, чи готовий Китай разом із Росією та Північною Кореєю воювати проти всього світу. Росія виснажена війною, до того ж вона залишається імпортозалежною країною - втім, як і Китай", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт звернув увагу на те, що китайська і російська держави не переорієнтували свої економіки на режим незалежності від імпорту, а економіка Росії орієнтована на експорт на рівні 19-20%.

"Москва не змогла повністю реалізувати імпортозаміщення, про яке говорив Путін, це взагалі нереально зробити. Якби вони вийшли на показники 8-9%, ще можна було б про щось говорити. Але до 20% - це багато. Росії банально потрібно десь брати компоненти для того, щоб виробляти ракети або модернізувати старі радянські танки. За обмеженого імпорту це складно зробити", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що у Китаю є багато нових сучасних технологій, серед яких і виробництво чипів, однак існують серйозні проблеми з фінансовим аспектом.

"З'являються чутки про те, що нібито Глобальний Південь готовий надати КНР фінансову допомогу, проте я в цьому дуже сумніваюся. Потрібні трильйони доларів інвестицій. Зовнішній борг Китаю, за різними даними, становить від 50 до 100 трильйонів доларів. Це космічна цифра", - додав Клочок.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп анонсував плани з підтримки внутрішньої промисловості Сполучених Штатів. Один із перших можливих кроків - мито в розмірі 60% на товари з Китаю. Таке рішення може закласти основу для кризи в металургійній, сталеливарній і нафтовій промисловості КНР.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін привітав Трампа з обранням на пост президента США і закликав Вашингтон до діалогу і взаєморозуміння. Китайська держава побоюється мит, які здатний запровадити Трамп.

Раніше повідомлялося, що Китай хотів би співпрацювати зі США на засадах взаємоповаги та партнерства, зазначили в МЗС КНР. У китайському дипломатичному відомстві відмовилися коментувати потенційний запуск Штатами торгових обмежень.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

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