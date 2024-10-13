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Росія може залишитись без підтримки Китаю та Індії: топ-генерал США назвав умову

Юрій Берендій
13 жовтня 2024, 03:34
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Китай та Індія можуть перестати підтримувати Росію у разі застосування нею тактичної ядерної зброї, зазначив генерал США Бен Ходжес.
Росія може залишитись без підтримки Китаю та Індії: топ-генерал США назвав умову
Росія може залишитись без підтримки Китаю та Індії / Колаж Главред, фото: Офіс президета України, скріншот із відео

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що Росія навряд чи зважиться на використання ядерної зброї через катастрофічні наслідки, які це матиме насамперед для самої Москви. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми повинні серйозно сприймати ядерну загрозу, адже Росія має тисячі одиниць ядерної зброї і, очевидно, що її не хвилює кількість невинних життів, які можуть бути втрачені, навіть серед своїх громадян. Тому ігнорувати таку загрозу неможливо. Однак, я вважаю, що ймовірність того, що Росія справді застосує ядерну зброю, дуже і дуже низька, бо вона не отримує з цього жодної реальної вигоди", - вважає Ходжес.

За його словами, основна вигода для Росії полягає в самій загрозі застосування ядерної зброї, оскільки це змушує деякі країни, такі як США та Німеччина, бути обережнішими у своїх діях. Ходжес зазначив, що Путін більше схиляється до використання ядерної риторики для залякування, ніж для реального застосування зброї.

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Генерал додав, що у разі застосування ядерної зброї Росія зіткнеться з тяжкими наслідками. Навіть країни, такі як Китай та Індія, можуть припинити підтримку Москви через загрозу втратити доступ до дешевої нафти й газу, що можуть стати мішенню для санкцій або дій США.

"Тому, на мою думку, ймовірність використання Росією ядерної зброї вкрай низька. Коли Путін говорить про нову доктрину або проводить ядерні навчання, то все це частина інформаційної операції, спрямованої на постійне нагадування США: "Агов, у нас є ядерна зброя". Вони бачать, як ми реагуємо і наскільки нас це турбує. Тому в результаті ми фактично паралізовані", - додав він.

Росія може залишитись без підтримки Китаю та Індії: топ-генерал США назвав умову
Які країни володіють ядерною збюроєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Ядерні погрози Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 жовтня, в день народження Володимира Путіна, Росія вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Пропагандисти заявляють, що "Ярс" може вражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів і має вибухову потужність еквівалентну мільйону тонн.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, пояснив, що невідомо, чи це бойове чергування комплексу "Ярс" є частиною ротації, чи Росія намагається залякати Захід.

Політолог Андрій Золотарьов зазначив, що у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї, Захід може відповісти конвенційними ударами, уникнувши використання ядерної зброї, щоб не допустити взаємного знищення.

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