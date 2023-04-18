Переговори після контрнаступу ЗСУ: Макрон запропонував КНР план щодо України – Bloomberg

Сі Цзіньпін вже схвалив висунення Францією конкретних пропозицій щодо врегулювання.

https://glavred.net/world/peregovory-posle-kontrnastupleniya-vsu-makron-predlozhil-knr-plan-po-ukraine-bloomberg-10464175.html Посилання скопійоване

Еммануель Макрон запропонував Сі Цзіньпіну "план по Україні" / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Президент Франції Еммануель Макрон готується звернутися до Китаю з планом, який повинен сприяти переговорам між Україною і Росією.

План передбачає початок переговорів влітку, в ньому обумовлюються довгострокові гарантії безпеки Україні, пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з планами.

Відзначається, що раніше лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про те, що Китай вітає висунення Францією конкретних пропозицій політичного вирішення ситуації, додавши, що Пекін підтримає Париж і готовий грати конструктивну роль.

відео дня

Передбачається, що ці переговори можуть початися влітку, якщо запропонований план буде прийнятий. Він також міститиме "довгострокові гарантії безпеки" для України.

Що відомо про "план Макрона" по Україні

Підкреслюється, що Макрон вже доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонну працювати з високопоставленим китайським дипломатом Ван І над створенням структури, яка може бути використана в якості основи для майбутніх переговорів.

Про що саме говоритимуть Бонн і Ван І - не розголошується, але джерела видання уточнюють, що "союзники Франції були проінформовані про будь-які ініціативи Франції".

МЗС Китаю утримався від коментарів, заявивши виданню, що не знає джерело інформації і "важко перевірити її справжність".

За словами людей, знайомих з процесом, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, у тому числі від успішного весняного наступу України, який "забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких переговорів".

Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив свій триденний візит до Китаю. У поїздці він провів зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном. Вони обговорили питання співпраці двох країн, а також війну РФ проти України.

Сі Цзіньпін запропонував Франції виступити з "мирним політичним планом" завершення війни в Україні, який підтримає Пекін.

Макрон підкреслив, що завершення війни політичним шляхом має відповідати інтересам усіх сторін.

Після повернення з Китаю Макрон дав інтерв'ю американському виданню Politico, в якому заявив, що Європі слід знизити свою залежність від США, уникнути втягування в конфлікт між КНР і Штатами по Тайваню і працювати над запуском власної Автономної стратегічної політики та розвитком оборонної промисловості.

Більше новин: