Путін готовий до "екстремальної тактики" через контрнаступ ЗСУ — The Guardian

У відповідь на запланований контрнаступ Збройних сил України президент країни-агресора РФ Володимир Путін може піти на ескалацію.
Таке побоювання висловлюють лідери західних країн і готуються до того, що російський диктатор у відповідь на активні дії України на фронті може використовувати "всі інструменти, що залишилися у нього", пише британська The Guardian.
При цьому не виключається, що Путін може перейти до своїх останніх аргументів, зокрема – до ядерних погроз і кібератак.
Нагадується, що на недавньому саміті глав МЗС G7 представники Великобританії заявили, що очікують від Росії "екстремальної тактики" у своїй спробі утримати територію України.
Також вказується на недавні войовничі заяви екс-президента РФ Дмитра Медведєва, який погрожував використати "абсолютно будь-яку зброю", якщо Україна спробує повернути Крим.
Британські журналісти пишуть:"Схоже, в Москві визнали, що її війська незабаром можуть опинитися в обороні в Україні, оскільки власний наступ Росії сповільнився".
Водночас глави МЗС G7 підтвердили свою прихильність "посиленню, повній координації та забезпеченню" санкцій проти Росії, погодившись бути більш скоординованими, щоб запобігти ухиленню від заходів і боротися з третіми сторонами, які постачають зброю до Москви.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
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