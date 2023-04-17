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"Все йде за графіком": Буданов розповів про контрнаступ ЗСУ та звільнення Криму

Марія Тупік
17 квітня 2023, 20:25 оновлено 17 квітня, 21:02
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За словами Буданова, наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на даний момент немає.
Кирило Буданов, українські військові
Кирило Буданов / УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Контрнаступ українських військових йде за планом. Як розповів в інтерв'ю NV керівника ГУР МО Кирила Буданова, плани по його реалізації не будуть поширюватися в цілому.

Раніше глава ГУР говорив, що вже навесні 2023 року українські військові увійдуть до Криму і звільнять його від російських окупантів. Відповідаючи на питання про це журналіста, Буданов заявив, що для таких дій є ще достатній проміжок часу.

Він також розповів, що контрнаступ слідує за чітким планом і графіком. Однак він не може розкривати всіх деталей того, що буде відбуватися.

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"На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю – розкрию задум росіянам. Це дивно буде. Буде швидко", - сказав Буданов.

За словами Буданова, наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на даний момент немає. І найближчим часом не буде.

Буданов

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде прийнято генеральним штабом ЗСУ.

За словами Данілова, все вирішиться в останній момент. Україна має кілька сценаріїв проведення військової операції.

У Bloomberg опублікували матеріал, в якому передбачається, що ЗСУ підуть у контрнаступ у травні, причому відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб поставити під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" російських окупантів до Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, в Бахмут перекинули повітряно-десантні війська для того, щоб спробувати стримати можливу контратаку українських сил.

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