Київ спровокував війну, а Україна схожа на ХАМАС: у Фіцо "пробили дно"

У Москви нібито були "причини" для початку війни, заявив Тібор Гашпар.

Тібор Гашпар вважає, що Україна спровокувала війну / Колаж Главред, фото: Facebook/tiborgaspar.sk, ОП

Що відомо:

Тібор Гашпар порівняв дії України з нападом ХАМАС на Ізраїль

Йдеться про спровоковану агресію, вважає словацький політик

Заступник голови правлячої партії Smer і депутат парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що війна в Україні - це не агресія, а нібито спровокований конфлікт.

Ба більше, він порівняв дії України з нападом ХАМАС на Ізраїль. Як повідомляє Aktuality, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Markíza, під час дебатів із лідером опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шімечкою.

Гашпар зазначив, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо визнає, що Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну. Однак, на його думку, у Москви нібито були "причини" для початку війни - і це, мовляв, "спровокований конфлікт".

"На відміну від пана Шимечки, який вважає це невиправданою агресією, я вважаю, що йдеться про спровоковану агресію", - заявив Гашпар.

Далі він провів паралель між діями України і терористичною атакою ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якої загинуло близько 1200 ізраїльтян:

"Це той самий сценарій, як напад ХАМАСу. Війна розвивалася аналогічно", - сказав він.

Шимечка різко відреагував на порівняння:

"Ви не можете бути серйозним. ХАМАС убив тисячу людей. Ви що, хочете сказати, що українці вторглися в Росію і вбили тисячу цивільних?" - обурився він.

Він також нагадав, що 2022 року, будучи лідером опозиції, Фіцо підтримав парламентську резолюцію, у якій вторгнення Росії в Україну прямо називалося "неспровокованою агресією".

Додамо, що Гашпар сумно відомий своїми проросійськими поглядами. У його Facebook безліч фото, на яких зображені його подорожі країною-окупантом РФ, де він із задоволенням позує на тлі символів російської агресії після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Випади Братислави проти Києва: думка експерта

Олександр Алфьоров, історик і майор запасу ЗСУ, наголосив: коли йдеться про Угорщину чи Словаччину, варто розуміти, що джерелом ворожої риторики найчастіше є політичні кола. Подібно до режиму в Білорусі, влада цих країн прикриває свою позицію гучними гаслами, але йдеться саме про політичні еліти, а не про населення.

Як повідомляв Главред раніше, Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді. До складу словацької делегації увійшли віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Деніс Сакова, а також міністр закордонних і європейських справ Юрай Бланар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з депутатом Міхалом Шимечкою.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на візит депутатів словацького парламенту до Києва, і назвав це "жестом підлабузництва" Володимиру Зеленському.

Про джерело: Aktuality Aktuality.sk — це словацький новинний веб-сайт, який висвітлює поточні події, політику, економіку та спосіб життя. За даними Similarweb, aktuality.sk є найбільш відвідуваним веб-сайтом новин у Словаччині. Штаб-квартира знаходиться в Братиславі, вона належить швейцарській медіакомпанії Ringier, пише Вікіпедія.

