Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Київ спровокував війну, а Україна схожа на ХАМАС: у Фіцо "пробили дно"

Олексій Тесля
8 вересня 2025, 10:47
207
У Москви нібито були "причини" для початку війни, заявив Тібор Гашпар.
Тібор Гашпар
Тібор Гашпар вважає, що Україна спровокувала війну / Колаж Главред, фото: Facebook/tiborgaspar.sk, ОП

Що відомо:

  • Тібор Гашпар порівняв дії України з нападом ХАМАС на Ізраїль
  • Йдеться про спровоковану агресію, вважає словацький політик

Заступник голови правлячої партії Smer і депутат парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що війна в Україні - це не агресія, а нібито спровокований конфлікт.

Ба більше, він порівняв дії України з нападом ХАМАС на Ізраїль. Як повідомляє Aktuality, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Markíza, під час дебатів із лідером опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шімечкою.

відео дня

Гашпар зазначив, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо визнає, що Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну. Однак, на його думку, у Москви нібито були "причини" для початку війни - і це, мовляв, "спровокований конфлікт".

"На відміну від пана Шимечки, який вважає це невиправданою агресією, я вважаю, що йдеться про спровоковану агресію", - заявив Гашпар.

Далі він провів паралель між діями України і терористичною атакою ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якої загинуло близько 1200 ізраїльтян:

"Це той самий сценарій, як напад ХАМАСу. Війна розвивалася аналогічно", - сказав він.

Шимечка різко відреагував на порівняння:

"Ви не можете бути серйозним. ХАМАС убив тисячу людей. Ви що, хочете сказати, що українці вторглися в Росію і вбили тисячу цивільних?" - обурився він.

Він також нагадав, що 2022 року, будучи лідером опозиції, Фіцо підтримав парламентську резолюцію, у якій вторгнення Росії в Україну прямо називалося "неспровокованою агресією".

Додамо, що Гашпар сумно відомий своїми проросійськими поглядами. У його Facebook безліч фото, на яких зображені його подорожі країною-окупантом РФ, де він із задоволенням позує на тлі символів російської агресії після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Випади Братислави проти Києва: думка експерта

Олександр Алфьоров, історик і майор запасу ЗСУ, наголосив: коли йдеться про Угорщину чи Словаччину, варто розуміти, що джерелом ворожої риторики найчастіше є політичні кола. Подібно до режиму в Білорусі, влада цих країн прикриває свою позицію гучними гаслами, але йдеться саме про політичні еліти, а не про населення.

Як повідомляв Главред раніше, Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді. До складу словацької делегації увійшли віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Деніс Сакова, а також міністр закордонних і європейських справ Юрай Бланар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з депутатом Міхалом Шимечкою.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на візит депутатів словацького парламенту до Києва, і назвав це "жестом підлабузництва" Володимиру Зеленському.

Більше новин:

Про джерело: Aktuality

Aktuality.sk — це словацький новинний веб-сайт, який висвітлює поточні події, політику, економіку та спосіб життя. За даними Similarweb, aktuality.sk є найбільш відвідуваним веб-сайтом новин у Словаччині. Штаб-квартира знаходиться в Братиславі, вона належить швейцарській медіакомпанії Ringier, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:35Синоптик
ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:50Україна
Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

10:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Останні новини

12:41

Землю накрила магнітна буря: коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці, дати

12:35

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:21

Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

12:02

Топ-6 зачісок на довге волосся, які варто повторити восени-2025

11:50

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на ЗеленськогоЗолотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського
11:47

Паркет без розводів, подряпин і бруду: один інгредієнт зробить підлогу блискучою

11:41

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

11:00

Взялись за довірену особу Путіна: СБУ шукає російського репера Тіматі

10:54

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

Реклама
10:47

Київ спровокував війну, а Україна схожа на ХАМАС: у Фіцо "пробили дно"

10:37

Потрібно все й одразу: чотири найбільш нетерплячі знаки зодіаку

10:37

Майбутнє переговорів: експерт сказав, як США і Китай оформлять "заморозку війни"

10:34

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:01

"Вигляд не найкращий": український співак шокував станом після розлучення

09:55

Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

09:13

Як виростити огірки восени: хитрощі та найкращі сорти для врожаюВідео

09:09

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:02

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світлаФото

09:00

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк

08:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 вересня (оновлюється)

Реклама
08:55

Рекорди та парадокси: чим увійде в історію Верховна Рада дев’ятого скликанняПогляд

08:40

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три - DeepState

07:58

РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою

06:53

"Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із ПутінимФотоВідео

06:14

Цивільні у формі: чому не варто розділяти жертв війниПогляд

05:27

Кілька секунд і все готово: найкращі лайфхаки, як швидко почистити часник

04:30

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

04:04

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

03:33

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

03:32

"Перевірка" росіян обернулася пасткою: журналіст розповів правду про полон

02:30

Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

01:30

Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

01:20

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

00:54

Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

00:39

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

07 вересня, неділя
23:57

Червоне світло не завжди "стоп": три законні випадки, коли можна проїхати

23:39

Різдво Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити 8 вересня

23:04

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

22:40

"Цілі досягнуто": у РФ цинічно висловилися про вбивство мирних людей у Києві

Реклама
22:26

Блискуче волосся: стиліст Кардаш'ян розкрив секрет зірки

22:14

Українців можуть позбавити субсидії: стало відомо, хто в зоні ризику

22:04

Що робити на городі у вересні: сприятливі дні за місячним календаремВідео

21:59

Скоро пошлють: за що чоловіка Лорак ненавидять у російській зірковій тусовці

21:40

Маски скинуто, ілюзій не залишилося навіть у Білому доміПогляд

21:23

"Їхні втрати мають відчуватися": Зеленський про відповідь на масовані удари РФВідео

21:03

"Ворогу не варто радіти": генерал-майор СБУ прокоментував останню атаку на Київ

20:49

Гороскоп на завтра 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

20:48

Тренди взуття на осінь: гайд по найактуальніших моделях холодного сезону

20:37

Відео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти