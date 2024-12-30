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Союз Фіцо з Путіним: у Словаччині розкип'ятилися після гучних звинувачень Зеленського

Олексій Тесля
30 грудня 2024, 12:46
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У МЗС Словаччини сприймають реакцію Володимира Зеленського на погрози Роберта Фіцо, "як перебільшену".
Союз Фіцо з Путіним: у Словаччині розкип'ятилися після гучних звинувачень Зеленського
У Словаччині прокоментували заяви Володимира Зеленського на адресу Роберта Фіцо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, "Укртрансгаз", facebook.com/robertficosk

Головне:

  • У Словаччині зробили заяву з приводу припинення транзиту газу РФ
  • У Братиславі звинувачення Зеленського назвали сфабрикованими

У міністерстві закордонних справ Словаччини зробили заяву з приводу припинення транзиту російського газу через територію України.

У МЗС Словаччини обурилися через заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що прем'єр Роберт Фіцо своїми погрозами на адресу України відкрив "другий енергетичний фронт".

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Словацькі дипломати пишуть про те, що сприймають реакцію Зеленського на погрози Фіцо, "як перебільшену". "Ми рішуче відкидаємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про який спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення в будь-якому союзі з Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні МЗС Словаччини.

Водночас у МЗС Словаччини кажуть, що мають намір і далі продовжувати надавати гуманітарну допомогу вразливим і постраждалим людям в Україні в міру можливостей.

"Крім того, наші українські колеги в Міністерстві закордонних справ не повинні залишати поза увагою той факт, що російський газ, який транспортується через українську територію, приносить Україні значні доходи, що мають вирішальне значення для економіки країни", - додали в словацькому МЗС.

Раніше Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС і пригрозив "заходами у відповідь". Скандальний словацький прем'єр влаштував нападки на Україну і президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у Міненерго заявили про те, що є механізми, як замінити імпорт електроенергії зі Словаччини. Міністр Герман Галущенко висловив надію, що влада Словаччини не наважиться на припинення поставок електроенергії.

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський розкритикував Фіцо після поїздки в Москву. На думку глави України, прем'єру Словаччини потрібні тільки гроші і йому байдуже життя українців.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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