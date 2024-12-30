Союз Фіцо з Путіним: у Словаччині розкип'ятилися після гучних звинувачень Зеленського

У МЗС Словаччини сприймають реакцію Володимира Зеленського на погрози Роберта Фіцо, "як перебільшену".

https://glavred.net/world/soyuz-fico-s-putinym-v-slovakii-raskipyatilis-posle-gromkih-obvineniy-zelenskogo-10626254.html Посилання скопійоване

У Словаччині прокоментували заяви Володимира Зеленського на адресу Роберта Фіцо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, "Укртрансгаз", facebook.com/robertficosk

Головне:

У Словаччині зробили заяву з приводу припинення транзиту газу РФ

У Братиславі звинувачення Зеленського назвали сфабрикованими

У міністерстві закордонних справ Словаччини зробили заяву з приводу припинення транзиту російського газу через територію України.

У МЗС Словаччини обурилися через заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що прем'єр Роберт Фіцо своїми погрозами на адресу України відкрив "другий енергетичний фронт".

відео дня

Словацькі дипломати пишуть про те, що сприймають реакцію Зеленського на погрози Фіцо, "як перебільшену". "Ми рішуче відкидаємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про який спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення в будь-якому союзі з Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні МЗС Словаччини.

Водночас у МЗС Словаччини кажуть, що мають намір і далі продовжувати надавати гуманітарну допомогу вразливим і постраждалим людям в Україні в міру можливостей.

"Крім того, наші українські колеги в Міністерстві закордонних справ не повинні залишати поза увагою той факт, що російський газ, який транспортується через українську територію, приносить Україні значні доходи, що мають вирішальне значення для економіки країни", - додали в словацькому МЗС.

Раніше Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС і пригрозив "заходами у відповідь". Скандальний словацький прем'єр влаштував нападки на Україну і президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у Міненерго заявили про те, що є механізми, як замінити імпорт електроенергії зі Словаччини. Міністр Герман Галущенко висловив надію, що влада Словаччини не наважиться на припинення поставок електроенергії.

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський розкритикував Фіцо після поїздки в Москву. На думку глави України, прем'єру Словаччини потрібні тільки гроші і йому байдуже життя українців.

Більше новин:

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред