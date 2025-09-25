Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп

Марія Николишин
25 вересня 2025, 12:45оновлено 25 вересня, 13:19
283
Зеленський розповів, що Трамп підтримує ідею ударів у відповідь по Росії.
У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп
Зеленський про удари по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви президента:

  • Трамп дозволив відповідати на удари РФ по енергетиці
  • Україна може отримати нову систему озброєння, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів
  • Чиновники РФ мають зупинити війну або шукати бомбосховища

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна-агресор Росія не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище. Про це він сказав в інтерв'ю Axios.

За його словами, президент США Дональд Трамп дозволив відповідати на удари РФ, якщо окупанти битимуть по українській енергетиці.

відео дня

"Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти по енергетиці", - зауважив він.

Зеленський додав, що Україна вже має дрони, які можуть наносити удари вглиб Росії, але також є додаткова система озброєння, яку він хотів би отримати, щоб прискорити закінчення війни.

"Президент Трамп знає, я вчора сказав йому, що нам потрібно, одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати, бо якщо ми це отримаємо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що "ми не терористи", але натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями.

"Вони (кремлівські чиновники, - ред.) повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас, ми їм відповімо", - наголосив Зеленський.

Зеленський сказав, що Трамп дозволив удари по РФ у відповідь - відео:

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп

Удари по території Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Україна вже наносить успішні удари по Росії, зокрема, по НПЗ та енергетичних об’єктах.

Він вважає, що коли почнуться удари по системах забезпечення нафтою і газом Підмосков'я, москвичі відчують всю красу моменту.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі. Після атак були призупинені завантаження танкерів у двох нафтових портах біля Новоросійська.

У ніч на 23 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Під час атаки були задіяні невідомі аеростати, що дезорієнтували російську ППО. Прольоти аеростатів фіксували в Московській області, Москві, Чувашії, Татарстані, Ярославській та Тверській областях.

Крім того, у ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора Росії.

Читайте також:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України війна Росії та України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін

14:09Світ
Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

12:58Синоптик
У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп

12:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Останні новини

14:32

"Однозначно непросто": Нікітюк розповіла правду про стосунки з коханим

14:18

Загроза ядерної війни: названо "спусковий гачок" для КремляВідео

14:12

На зло Пугачовій: Кіркоров показово закрутив роман із відомою співачкоюВідео

14:09

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє ПутінВідео

13:54

Складна загадка на уважність: лише найрозумніші побачать 95 на картинці

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
13:52

Як відростити густе волосся: секрет в олії

13:47

Чому 26 вересня не можна багато працювати: яке церковне свято

13:21

Європа "зачиняє двері" для українських біженців: кому доведеться повернутися додому

12:58

Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

Реклама
12:45

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив ТрампВідео

12:42

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

12:39

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відеоВідео

12:32

Загадка тисячоліття: археологи наблизилися до відкриття Едемського саду

12:25

Зеленський сказав, коли піде у відставку і попросить Раду оголосити вибори президента

12:08

Національна платіжна система РФ "впала": хакери ГУР провели масштабну атаку

12:00

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВідео

11:59

Чи можна давати речі після заходу сонця: священник відповівВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

11:45

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року

11:36

Затхла шафа - не вирок: ефективні способи повернути свіжістьВідео

Реклама
11:36

Гірше за будь-який кошмар: жінка описала те, що побачила в пеклі після смертіВідео

10:53

Гороскоп на жовтень 2025: Терезам - найкращий місяць у році, Рибам - нові можливості

10:31

Атестація після початкової школи: розкрито деталі ДПА для четвертокласників

10:27

Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробитиВідео

10:12

Зірка "Усі жінки - відьми" опинилася на операційному столі - що сталося

10:08

Рейд "примар" у Криму: спецпризначенці спалили два російські літаки Ан-26

09:59

Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

09:35

Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ

09:24

Усе вирішив один дзвінок: у Politico дізналися, хто різко змінив позицію Трампа

09:20

Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 вересня (оновлюється)

08:54

Миле фото: Ріанна стала мамою втретє і розсекретила стать та ім'я дитини

08:43

РФ готує наступ на Херсонщині: в ISW назвали основний напрямок удару

08:26

Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

08:22

Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

08:13

Трампу більше не потрібні компроміси, від Зеленського вимагають максимуму - CNN

08:10

Чому Трамп змінив свою позицію щодо війни в УкраїніПогляд

07:27

Дрони помітили в повітряному просторі Данії: аеропорт "Ольборг" призупинив польоти

Реклама
07:10

Де три відмінності між бабусями, які купують банани: тільки найуважніші помітять

06:48

Вінничину атакували дрони: є "приліт" в об'єкти енергетики

06:10

Путінський режим живе війною і ескалація неминучаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дівчиною під дощем за 23 сек

05:12

Дружина - мрія, подруга - бомба: чотири найласкавіші жінки за знаком зодіаку

04:58

Як зварити картоплю за 10 хвилин: секретний трюк, який зекономить час

04:27

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - проривВідео

04:26

Гороскоп на завтра 26 вересня: Овнам - подорож, Козорогам - грандіозний успіх

03:00

Одне рішення усе змінить: шістьох знаків зодіаку чекає рідкісна удача 25 вересня

02:30

РФ різко зменшить військові витрати - Reuters

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти