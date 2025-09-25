У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп

Зеленський розповів, що Трамп підтримує ідею ударів у відповідь по Росії.

https://glavred.net/war/v-kremle-mogut-iskat-bomboubezhishcha-zelenskiy-o-razreshenii-trampa-na-udary-po-rf-10701158.html Посилання скопійоване

Зеленський про удари по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви президента:

Трамп дозволив відповідати на удари РФ по енергетиці

Україна може отримати нову систему озброєння, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Чиновники РФ мають зупинити війну або шукати бомбосховища

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна-агресор Росія не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище. Про це він сказав в інтерв'ю Axios.

За його словами, президент США Дональд Трамп дозволив відповідати на удари РФ, якщо окупанти битимуть по українській енергетиці.

відео дня

"Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти по енергетиці", - зауважив він.

Зеленський додав, що Україна вже має дрони, які можуть наносити удари вглиб Росії, але також є додаткова система озброєння, яку він хотів би отримати, щоб прискорити закінчення війни.

"Президент Трамп знає, я вчора сказав йому, що нам потрібно, одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати, бо якщо ми це отримаємо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що "ми не терористи", але натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями.

"Вони (кремлівські чиновники, - ред.) повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас, ми їм відповімо", - наголосив Зеленський.

Зеленський сказав, що Трамп дозволив удари по РФ у відповідь - відео:

Удари по території Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Україна вже наносить успішні удари по Росії, зокрема, по НПЗ та енергетичних об’єктах.

Він вважає, що коли почнуться удари по системах забезпечення нафтою і газом Підмосков'я, москвичі відчують всю красу моменту.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі. Після атак були призупинені завантаження танкерів у двох нафтових портах біля Новоросійська.

У ніч на 23 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Під час атаки були задіяні невідомі аеростати, що дезорієнтували російську ППО. Прольоти аеростатів фіксували в Московській області, Москві, Чувашії, Татарстані, Ярославській та Тверській областях.

Крім того, у ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора Росії.

Читайте також:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред