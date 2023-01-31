"Катастрофи можна було б уникнути": Джонсон назвав справжню причину вторгнення РФ в Україну

Захід десятиліттями використовував "дипломатичну двозначність на тему НАТО і України - і це закінчилося повною катастрофою", вважає Борис Джонсон.

Джонсон назвав справжню причину вторгнення Путіна в Україну / president.gov.ua, скріншот

Повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби Захід мав сміливість і послідовність у тому, щоби привести Україну до НАТО. Таку думку озвучив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй колонці в The Washington Post.

За його словами, Захід десятиліттями використовував "дипломатичну двозначність на тему НАТО і України - і це закінчилося повною катастрофою".

"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "вибирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу - тому що дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето", - написав Джонсон.

В результаті, за словами політика, сталася "найгірша війна в Європі за останні 80 років".

"Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав - і мав численні докази цього - що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України", - вважає Джонсон.

Британський політик додав, що якби країни Заходу були досить "сміливими і послідовними, щоби привести Україну в НАТО, то цієї повної катастрофи можна було б уникнути".

Джонсон додав, що зараз підтримка членства в НАТО в Україні дуже висока. При цьому 83 відсотки українців вважають, що Україна повинна стати членом Альянсу.

"Українці повинні отримати все необхідне, щоби закінчити цю війну якомога швидше", - резюмував він.

Членство України в НАТО

У листопаді Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Росії. За словами Мкрона, Україна зазнала російської агресії та потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані й самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Зазначимо, недавнє соцопитування показало, що українці підтримують відновлення ядерного статусу України та вважають, що найбільш оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО.

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