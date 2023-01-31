glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Катастрофи можна було б уникнути": Джонсон назвав справжню причину вторгнення РФ в Україну

31 січня 2023, 08:54
Захід десятиліттями використовував "дипломатичну двозначність на тему НАТО і України - і це закінчилося повною катастрофою", вважає Борис Джонсон.
Джонсон
Джонсон назвав справжню причину вторгнення Путіна в Україну / president.gov.ua, скріншот

Повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби Захід мав сміливість і послідовність у тому, щоби привести Україну до НАТО. Таку думку озвучив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй колонці в The Washington Post.

За його словами, Захід десятиліттями використовував "дипломатичну двозначність на тему НАТО і України - і це закінчилося повною катастрофою".

"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "вибирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу - тому що дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето", - написав Джонсон.

В результаті, за словами політика, сталася "найгірша війна в Європі за останні 80 років".

"Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав - і мав численні докази цього - що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України", - вважає Джонсон.

Британський політик додав, що якби країни Заходу були досить "сміливими і послідовними, щоби привести Україну в НАТО, то цієї повної катастрофи можна було б уникнути".

Джонсон додав, що зараз підтримка членства в НАТО в Україні дуже висока. При цьому 83 відсотки українців вважають, що Україна повинна стати членом Альянсу.

"Українці повинні отримати все необхідне, щоби закінчити цю війну якомога швидше", - резюмував він.

Членство України в НАТО

У листопаді Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Росії. За словами Мкрона, Україна зазнала російської агресії та потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані й самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Зазначимо, недавнє соцопитування показало, що українці підтримують відновлення ядерного статусу України та вважають, що найбільш оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО.

Інші новини:

війна в Україні НАТО вторгнення Росії новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:02

Пішов на війну добровольцем: ЗСУ ліквідували окупанта з Калінінграда

09:40

Меладзе поплатився за підтримку України

09:25

"Противник тупцяє на місці": ЗСУ ламають плани окупантів, РФ може перенести наступ –  експертВідео

09:12

На Донбасі ЗСУ ліквідували депутата від КПРФ

09:06

Досвідчені господині завжди кладуть тісто в холодильник або морозилку: навіщо так робити

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:54

"Катастрофи можна було б уникнути": Джонсон назвав справжню причину вторгнення РФ в Україну

08:52

Розстріл перед строєм: тих, хто відмовився воювати в ПВК "Вагнер", страчують — найманець-втікачВідео

08:40

США надали Україні першу партію БМП Bradley: як вони вплинуть на хід війниВідео

08:30

Чистка пральної машини лимонною кислотою: хитрий секрет досвідчених домогосподарокВідео

Реклама
08:28

Удари навряд чи вплинуть на можливості Ірану постачати зброю РосіїПогляд

08:25

"Фахівець з брехні та крадіжок": Гіркін істерить через "брехню" ПушилінаВідео

08:13

Норвегія поставить Україні танки Leopard 2 наприкінці березняВідео

07:47

Звільнення від мобілізації: хто і на скільки має право на броньВідео

07:25

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

07:19

Сотні тисяч мобілізованих: Данілов попередив про підготовку нового наступу РФВідео

07:14

Білий дім підтримав рішення Байдена не відправляти F-16 в Україну - CNN

06:40

Танки для ЗСУ: що означає дозвіл Німеччини на реекспорт Leopard 2Погляд

06:39

Росія посилює військо та готується до наступу на Донбасі – ISW

05:00

Як відучити кота дерти диван і шпалери: способи, які швидко допоможуть господареві і вихованцеві

05:00

Гороскоп на сьогодні 31 січня 2023: Близнюкам - енергійність, Дівам - спокій, а Козерогам - робота

Реклама
04:30

Підлога буде сяяти: як правильно мити паркет, щоб не зіпсувати його

04:00

Жданов розповів, чи зможуть росіяни знищити західні танки, які скоро будуть у ЗСУВідео

03:34

У кислотній шубі та прозорій білизні: Леся Нікітюк без збентеження похвалилася апетитними формами

03:20

Неймовірний пиріг до чаю Райська насолода: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

03:05

Атака потужних північних циклонів: українцям назвали терміни різкого обвалення температуриВідео

02:40

Військовий експерт Жданов пояснив, які винищувачі потрібні для знищення ракет Х-22Відео

02:04

"А що з пахом?": Волочкова невдало підняла ногуВідео

01:34

Якщо НАТО вступить у війну, вона закінчиться дуже швидко: Маломуж назвав умовуВідео

00:58

Зістаритесь на очах: популярні помилки в макіяжі, які відразу ж додають лишніх 15 роківВідео

00:51

Наймістичніший день року: прикмети і що не можна робити 31 січняВідео

00:10

Байден відмовився передавати Україні винищувачі F-16 - ЗМІВідео

30 січня, понеділок
23:37

Росія має намір отримати від Ірану балістичні ракети, ППО України проти них безсила - ІгнатВідео

23:30

Гарний нюдовий манікюр 2023: 5 незрівнянних варіантів, що закохають в себе багатьохФото

23:18

Гороскоп на лютий 2023 для Раків: подарунки долі, прогрес і хороший дохідВідео

22:49

"Через два-три дні вже будуть рівняти з землею": бійці розповіли про загострення під БахмутомВідео

22:24

Чому 1 лютого не можна пити чай самому: прикмети і важливі заборони дняВідео

22:22

Гороскоп на лютий 2023 року для Козерогів: відкриється таємниця та прийдуть хороші грошіВідео

22:19

Онкохвора зірка серіалу Усі жінки відьми показала чесне фото без цензури

22:00

ТОП-5 звичок успішних людей, які зроблять життя кращимВідео

21:56

"Нічого не заборонено": Макрон заговорив про передачу авіації УкраїніВідео

Реклама
21:20

"Це неминучий процес": РФ готується до виводу військ з України – ПіонтковськийВідео

21:19

Померла зірка серіалів Надприродне і Зоряний шлях

21:17

"Ми отримаємо все": у Зеленського назвали терміни поставки танків в УкраїнуВідео

21:12

"Росіяни уже почали наступ": Світан розповів, чи слід очікувати штурму ХарковаВідео

21:04

"Розмови йдуть": Данілов розповів про використання Росією корейських та іранських ракет в УкраїніВідео

20:32

"Злетіли у повітря: ЗСУ знищили одразу три пункти управління окупантівВідео

20:29

Росія хоче великого реваншу: Зеленський попередив про підготовку контрнаступуВідео

20:26

Любителям котів на замітку: як позбутися від запаху чотирилапого в будинку

20:14

Як прибрати плями зі скатертини: прості і доступні способи від досвідчених господинь

20:07

Сінді Кроуфорд "спіймали" в ліфті в пальто на голе тіло: чорний драп підкреслив пружні ніжки моделі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти