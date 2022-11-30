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Столтенберг назвав умову та час вступу України до НАТО

30 листопада 2022, 17:28

Секретар НАТО закликав країни Альянсу "мобілізуватися" в плані військової, економічної, фінансової, гуманітарної підтримки.

столтенберг, НАТО, Північноатлантичний альянс, озброєння
Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

На пресконференції в Бухаресті 30 листопада він заявив, що зараз Північноатлантичний Альянс робить все для того, щоб допомогти Збройним силам України, передає Інтерфакс-Україна.

"Що б ви не думали про те, коли Україна може стати членом Альянсу, попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, – щоб Україна перемогла", – сказав він.

Генсек підкреслив, що на зустрічі союзників представники держав чітко дали зрозуміти, що готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним і всім, що потрібно українцям для самооборони. "Це безпосередня найважливіша задача", - сказав Столтенберг.

Допомога Україні та членство в НАТО

Він закликав країни Альянсу "мобілізуватися" в плані військової, економічної, фінансової, гуманітарної підтримки.

"Саме це ми і робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звичайно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що у нас не буде більше кандидата на членство в особі України", – пояснив генеральний секретар Альянсу.

Він вказав на важливість розвитку "і політичного, і практичного" партнерства з нашою країною.

"Це посилить їхні інститути, допоможе їм перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності. А також це допоможе Україні наблизитися до членства (в НАТО - ред.)", – заявив Столтенберг.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзник блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

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