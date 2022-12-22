Макрон закрутив свою шарманку: у вступ України до НАТО не вірить, а 'гарантії' просить і для РФ

Все одно потрібно буде сідати за стіл перемовин і не можна допустити, щоб за підсумком їх проводили Китай і Турція, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

Україна - жертва агресії Росії, але і Москві потрібні гарантії безпеки, - Макрон / Коллаж УНІАН

Україна навряд чи зможе вступити в НАТО через позицію країни-окупанта Росії. Вона зазнала російської агресії і потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані нібито і самій Москві. Все закінчиться перемовинами і не можна допустити, щоб їх проводили Китай і Туреччина. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляє Le Figaro, в інтерв'ю французьким ЗМІ Макрон розповів про те, що в процесі завершення війни Україні – як постраждалій стороні – повинні бути надані гарантії безпеки. Водночас аналогічні гарантії має отримати і агресор Росія.

За його словами, інтеграція України до Альянсу малоймовірна, оскільки Росія розглядає такий крок як конфронтацію.

"З цією Росією (вступ України до Північноатлантичного альянсу, - ред.) таке важко уявити... Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш вірогідним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більше, що вона зазнала агресії з боку Росії", - пояснив свою позицію Макрон.

Також президент Франції вважає, що війна закінчиться перемовинами, і краще не допускати ситуації, щоб діалог проводили тільки Китай і Туреччина.

"Все ж потрібно буде всім сідати за стіл перемовин... І я не хочу, щоб в майбутньому перемовини вели тільки Китай і Туреччина", - підкреслив Еммануель Макрон.

Слова Макрона про "гарантії безпеки" для агресора Росії

Президент Франції Еммануель Макрон на початку грудня сказав, що Росії, мовляв, повинні бути надані свої "гарантії" в майбутній концепції безпеки Європи. Однак такі гарантії можуть бути отримані Москвою, коли вона повернеться до перемовного процесу.

Втім, він також уточнив, що рішення про те, коли повинні відбутися перемовини між Україною і Росією, повинен приймати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут - це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити перемовиниз РФ), - сказав Макрон.

Секретар Ради національно безпеки і оборони України Олексій Данілов піддав жорсткій критиці слова Макрона про нібито "гарантії безпеки" окупанту РФ. Данілов підкреслив, що жодної підкилимної дипломатії більше бути не повинно, а кращою гарантією стане демілітаризація і позбавлення Росії ядерної зброї.

Дивіться відео ТСН - у країнах ЄС рознесли ідею Макрона про "гарантії безпеки для Росії"

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